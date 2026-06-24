New York : les soutiens de Mamdani aux candidats socialistes mettent le Parti démocrate sous tension

L’émergence d’une nouvelle génération de candidats socialistes soutenus par le maire de New York, Zohran Mamdani, ravive les tensions internes au Parti démocrate aux États-Unis. À l’approche de primaires locales, ces dynamiques politiques mettent en lumière un débat de fond sur la stratégie électorale du parti, entre radicalisation progressiste et recentrage.

Au cœur de cette séquence électorale figure la candidate Darializa Avila Chevalier, soutenue par Mamdani, qui défie un élu démocrate expérimenté dans le 13e district de New York. Cette circonscription, qui couvre le nord de Manhattan et le Bronx, est considérée comme un bastion démocrate, mais le scrutin est suivi de près au niveau national en raison de ses implications politiques.

L’initiative de Zohran Mamdani s’inscrit dans une volonté plus large de renforcer l’aile socialiste démocrate au sein du Parti démocrate. Depuis sa victoire surprise à la mairie en 2025, il soutient plusieurs candidats issus de ce courant, qui défendent des positions plus à gauche que la direction traditionnelle du parti.

Ce mouvement intervient dans un contexte où plusieurs victoires locales de candidats socialistes démocrates ont déjà été enregistrées dans d’autres grandes villes américaines, comme Washington D.C., Los Angeles ou encore Seattle. Il s’appuie notamment sur l’héritage politique du sénateur Bernie Sanders et sur une mobilisation d’électeurs progressistes déçus par l’establishment démocrate.

Mais cette stratégie suscite des inquiétudes au sein de l’appareil du parti. Plusieurs responsables estiment que des positions trop radicales pourraient affaiblir les démocrates dans les circonscriptions dites « violettes », où les élections sont les plus disputées face aux républicains. À l’inverse, les bastions démocrates très à gauche ne seraient pas représentatifs des enjeux électoraux nationaux.

Le débat est d’autant plus sensible que certains propos passés de Darializa Avila Chevalier, notamment sur les réseaux sociaux, ont été critiqués. Elle aurait notamment évoqué l’abolition de la police et des contrôles aux frontières, ainsi que soulevé des interrogations sur le droit d’Israël à exister, des positions jugées controversées dans le débat politique américain.

Enfin, plusieurs figures du Parti démocrate, comme Hakeem Jeffries ou Chuck Schumer, adoptent des positions prudentes face à cette montée en puissance de l’aile socialiste. Leurs réactions mesurées illustrent les divisions stratégiques au sein du parti, à l’heure où les démocrates cherchent encore la meilleure formule pour reconquérir le Congrès et préparer l’élection présidentielle de 2028.