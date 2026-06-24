L’Union européenne reçoit des responsables talibans à Bruxelles pour la première fois et déclenche une vive controverse

Pour la première fois depuis le retour des talibans au pouvoir en Afghanistan, une délégation du mouvement a été reçue à Bruxelles pour des discussions avec des responsables de l’Union européenne. Cette rencontre inédite a immédiatement suscité des critiques de la part d’organisations de défense des droits humains, qui accusent l’UE de contribuer à légitimer un régime toujours non reconnu par la communauté internationale.

Depuis la reprise du pouvoir par les talibans en 2021, l’Union européenne et ses États membres n’ont jamais officiellement reconnu leur gouvernement. Les relations sont restées limitées, malgré la nécessité de maintenir certains contacts concernant l’aide humanitaire et la situation des ressortissants étrangers dans le pays.

Bruxelles défend toutefois cette initiative en expliquant qu’elle répond à des besoins pratiques et sécuritaires. Selon la Commission européenne, ces échanges visent notamment à faciliter le retour vers l’Afghanistan de certains demandeurs d’asile déboutés, en particulier ceux considérés comme dangereux ou condamnés pour des infractions dans les pays européens.

Les responsables européens insistent sur le fait que ces discussions ne constituent pas une reconnaissance politique du régime taliban. Ils les présentent plutôt comme des contacts techniques avec les « autorités de facto » qui contrôlent actuellement l’Afghanistan, afin de gérer des questions migratoires et consulaires devenues difficiles à traiter en l’absence de relations officielles.

Du côté taliban, cette rencontre est perçue comme une occasion de renforcer les liens avec les pays européens. Les autorités afghanes cherchent notamment à développer des services consulaires pour leurs ressortissants à l’étranger et à instaurer davantage de confiance avec les gouvernements occidentaux, dont beaucoup continuent de les isoler sur la scène internationale.

Les organisations de défense des droits humains dénoncent pour leur part une évolution préoccupante. Elles estiment que ce type de dialogue risque d’affaiblir la pression exercée sur les talibans concernant les libertés fondamentales, notamment les droits des femmes, l’accès à l’éducation et la protection des opposants politiques.

Cette rencontre illustre les dilemmes auxquels l’Union européenne est confrontée. D’un côté, elle refuse toujours de reconnaître officiellement le régime taliban. De l’autre, la gestion des questions migratoires, sécuritaires et consulaires pousse progressivement Bruxelles à engager un dialogue limité avec les dirigeants afghans, malgré les critiques et les controverses que cette démarche suscite.