Pérou : Sanchez conteste les résultats et dénonce une fraude alors que Fujimori maintient une avance très serrée

La tension politique reste forte au Pérou après le second tour de l’élection présidentielle, dont le dépouillement se poursuit dans un climat de contestation. Le candidat de gauche Roberto Sanchez a annoncé qu’il ne reconnaîtrait pas les résultats, accusant des irrégularités, tandis que sa rivale conservatrice Keiko Fujimori conserve une avance extrêmement réduite.

Selon les derniers résultats partiels, Keiko Fujimori devance Roberto Sanchez avec 50,11 % des voix contre 49,89 %, un écart minime qui maintient le pays dans l’attente d’une issue officielle. Les autorités électorales continuent d’examiner des bulletins contestés, retardant la proclamation du résultat final de ce scrutin particulièrement serré.

Lors d’une conférence de presse, Roberto Sanchez a affirmé que des fraudes étaient en cours en faveur de son adversaire, sans toutefois présenter de preuves concrètes. Il a accusé l’ONPE, l’organisme électoral péruvien, ainsi que la campagne de Fujimori, d’irrégularités notamment dans le vote des Péruviens de l’étranger, qui aurait selon lui favorisé la candidate conservatrice.

Le candidat de gauche a également demandé la suspension du dépouillement et la remise en cause des résultats provenant de 119 bureaux consulaires, une mesure qui pourrait affecter environ 300 000 suffrages exprimés à l’étranger. Cette requête a toutefois été rejetée par les autorités électorales, qui poursuivent le processus de vérification.

Dans le même temps, les missions d’observation de l’Organisation des États américains (OEA) et de l’Union européenne ont indiqué que le second tour s’était globalement déroulé dans des conditions normales. Ces évaluations viennent nuancer les accusations de fraude formulées par le camp Sanchez.

La dynamique du scrutin a évolué au fil du dépouillement. Roberto Sanchez avait initialement pris l’avantage lors du comptage des votes ruraux, avant que Keiko Fujimori ne réduise progressivement l’écart grâce aux résultats provenant de l’étranger.

Fille de l’ancien président Alberto Fujimori, Keiko Fujimori se présente pour la quatrième fois à la présidence. Dans un contexte de forte polarisation politique, cette élection très serrée pourrait prolonger l’incertitude et alimenter des tensions politiques au Pérou dans les prochains jours.