Climat : les pays vulnérables lancent une offensive mondiale pour un financement plus juste et plus stable

Les pays les plus exposés aux effets du changement climatique, accompagnés de grandes institutions financières internationales, ont lancé une nouvelle initiative visant à améliorer l’accès à des financements plus abordables et plus prévisibles. Cette démarche intervient alors que les catastrophes naturelles se multiplient et que la pression sur les finances publiques des États les plus fragiles s’intensifie.

L’initiative, baptisée « Pacte de vulnérabilité à la viabilité » (V2V), rassemble 74 économies ainsi que plus d’une douzaine de bailleurs de fonds multilatéraux, dont la Banque mondiale et le Fonds de l’OPEP. Elle a été portée par le Forum des pays vulnérables au climat et ses ministres des Finances, connus sous le nom de « V20 ».

Ce nouvel accord vise à répondre à un problème structurel : les pays les plus touchés par les sécheresses, les inondations et les ouragans doivent souvent emprunter à des taux élevés, en raison d’une perception du risque jugée défavorable. Cette situation alourdit leur dette et limite leurs capacités d’investissement dans l’adaptation climatique.

Le pacte prévoit plusieurs axes d’action, notamment le développement de financements concessionnels, la mobilisation de capitaux privés et la mise en place de mécanismes dits « réactifs aux chocs ». Ces derniers incluent par exemple des prêts avec clauses de suspension de remboursement en cas de catastrophe naturelle, afin de permettre aux États de maintenir les services essentiels.

L’initiative doit également donner lieu à la publication d’un livre blanc assorti d’objectifs concrets lors des prochaines réunions de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Les promoteurs du projet espèrent ainsi structurer une réponse internationale plus cohérente face aux besoins croissants des pays vulnérables.

Cette démarche s’inscrit dans un contexte mondial où les coûts liés au changement climatique augmentent rapidement, tandis que les besoins de financement pour l’adaptation et la résilience restent largement insuffisants. Les pays concernés appellent les grandes puissances et les institutions financières à revoir leurs méthodes d’évaluation du risque souverain.

Pour ses promoteurs, le Pacte V2V pourrait marquer une étape importante vers une architecture financière internationale plus équitable, capable de mieux soutenir les économies les plus exposées aux chocs climatiques.