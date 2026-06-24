Liam Payne : son fils Bear devient l’unique héritier d’une fortune estimée à près de 25 millions d’euros

Le fils de Liam Payne, Bear Grey Payne, a été désigné comme le seul bénéficiaire de la fortune laissée par l’ancien membre de One Direction. Âgé de neuf ans, l’enfant devrait hériter d’un patrimoine évalué à environ 29 millions de dollars, soit près de 25 millions d’euros. Cette fait suite à l’ouverture de la succession du chanteur britannique, mort sans avoir rédigé de testament. En l’absence de conjoint légal ou de partenaire civil, la loi applicable prévoit que l’héritage revienne à son enfant unique. Bear Grey Payne devient donc l’héritier direct de l’ensemble du patrimoine de son père.

Une fortune placée sous contrôle jusqu’à sa majorité

Bear Grey Payne ne pourra pas disposer librement de cette somme dans l’immédiat. La majeure partie de l’héritage doit être placée dans un trust jusqu’à ses 18 ans. Une partie des fonds pourra toutefois être utilisée avant sa majorité, à condition que cela serve directement ses besoins et son intérêt. La gestion du patrimoine revient à Cheryl Tweedy, mère de Bear et ancienne compagne de Liam Payne, ainsi qu’à l’avocat Richard Mark Bray. Leur rôle n’est pas d’hériter de la fortune, mais d’administrer les biens jusqu’à ce que l’enfant puisse en bénéficier légalement.

Cheryl Tweedy n’hérite pas

Contrairement à ce que certains pourraient croire, Cheryl Tweedy ne devient pas propriétaire de la fortune de Liam Payne. Son statut est celui d’administratrice de la succession. Elle doit veiller à la protection du patrimoine de son fils, avec un cadre légal strict et des pouvoirs encadrés. Cette distinction est essentielle : l’argent revient à Bear, mais il reste protégé tant qu’il est mineur. Ce mécanisme permet d’éviter qu’un enfant ne se retrouve directement exposé à une fortune considérable sans maturité financière ni capacité juridique pour la gérer.

Une succession sans testament

Liam Payne n’avait pas laissé de testament au moment de sa mort. Cette absence a rendu automatique l’application des règles de succession prévues lorsque quelqu’un décède sans instructions écrites. Comme le chanteur n’était pas marié et n’avait qu’un enfant, l’intégralité du patrimoine revient à Bear. Ce cas pointe du doigt les conséquences d’une succession non préparée. Sans testament, aucune disposition particulière ne peut organiser une répartition différente, favoriser un proche, prévoir des dons ou fixer des conditions personnelles précises.

La dernière trace d’un père

Pour rappel, Liam Payne est mort le 16 octobre 2024 à Buenos Aires, en Argentine, à l’âge de 31 ans, après une chute depuis le balcon d’un hôtel. Les examens médico-légaux ont conclu à de multiples traumatismes et à des hémorragies internes et externes provoquées par la chute. Au-delà de sa carrière avec One Direction et de son parcours solo, cette succession replace au centre de l’histoire son lien avec Bear, né en 2017 de sa relation avec Cheryl Tweedy. L’héritage laissé par le chanteur devient désormais un patrimoine destiné à accompagner l’avenir de son fils unique.