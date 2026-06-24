Colombie : le décompte final confirme quasiment les résultats initiaux de la présidentielle, la tension demeure

Le registre national colombien a annoncé mardi que le décompte final des votes du second tour de l’élection présidentielle ne présentait qu’un écart minime par rapport au résultat initial. Selon l’institution électorale, la différence ne serait que de 0,003 %, confirmant ainsi la fiabilité du premier dépouillement.

Lors du comptage préliminaire effectué dimanche, le candidat de droite Abelardo De La Espriella était arrivé en tête avec 49,6 % des suffrages, devançant de moins de 1 % son adversaire de gauche Iván Cepeda. Cet écart très réduit avait immédiatement placé le scrutin sous haute surveillance, dans l’attente de la vérification officielle des résultats.

Le registre national a indiqué que la consolidation finale des bulletins ne modifie pratiquement pas le rapport de force issu du premier décompte. Cette confirmation renforce la position de De La Espriella, tout en laissant une marge extrêmement faible entre les deux principaux candidats.

Dans ce contexte, Iván Cepeda avait déjà adopté une posture prudente, déclarant qu’il attendrait la validation officielle des autorités électorales avant de reconnaître le résultat du scrutin. Cette attitude vise à éviter toute contestation prématurée dans un climat politique déjà tendu.

La publication de ces chiffres quasi identiques au premier décompte devrait limiter les accusations d’irrégularités massives. Toutefois, la proximité des résultats continue de nourrir les tensions politiques, alors que les partisans des deux camps restent mobilisés et attentifs à la décision finale des institutions électorales.

Cette élection présidentielle illustre une nouvelle fois la forte polarisation politique en Colombie, où les scrutins serrés deviennent de plus en plus fréquents. Les prochains jours seront déterminants pour la reconnaissance officielle du vainqueur et pour la stabilité politique du pays.