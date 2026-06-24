Le gouvernement prépare un plan d’urgence pour sortir le logement de la crise

Le secteur du logement traverse une crise profonde que le gouvernement ne peut plus ignorer. Qualifiée de « bombe sociale qui ne peut pas attendre la présidentielle de 2027 » par le ministre du logement Vincent Jeanbrun, la situation impose des mesures rapides pour débloquer un marché immobilier grippé. L’exécutif prépare donc un arsenal de dispositifs destinés à relancer la construction et faciliter l’accès à la propriété.

Des leviers d’action multiples

Les autorités entendent agir sur plusieurs leviers simultanément. Construction neuve, rénovation énergétique, accès au crédit et fiscalité du logement figurent parmi les axes prioritaires d’intervention. L’objectif affiché reste de restaurer la confiance des acteurs du secteur tout en répondant aux attentes des Français confrontés à des prix élevés et des taux d’emprunt dissuasifs.

Un calendrier contraint par l’urgence

L’urgence sociale commande une action rapide. Entre pénurie de logements dans les zones tendues, ralentissement brutal des transactions et difficultés croissantes pour les primo-accédants, le calendrier politique ne permet plus d’attendre. Le gouvernement mise sur une approche globale pour enrayer une spirale qui menace l’équilibre du marché immobilier français.