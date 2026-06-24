Entrevue POLITIQUE Politique économique

Le gouvernement prépare un plan d’urgence pour sortir le logement de la crise

24 juin 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak

Face à une situation qualifiée de « bombe sociale », l’exécutif entend agir rapidement sur le marché immobilier sans attendre 2027.

Le gouvernement prépare un plan d'urgence pour sortir le logement de la crise
Le gouvernement prépare un plan d'urgence pour sortir le logement de la crise

Le secteur du logement traverse une crise profonde que le gouvernement ne peut plus ignorer. Qualifiée de « bombe sociale qui ne peut pas attendre la présidentielle de 2027 » par le ministre du logement Vincent Jeanbrun, la situation impose des mesures rapides pour débloquer un marché immobilier grippé. L’exécutif prépare donc un arsenal de dispositifs destinés à relancer la construction et faciliter l’accès à la propriété.

Des leviers d’action multiples

Les autorités entendent agir sur plusieurs leviers simultanément. Construction neuve, rénovation énergétique, accès au crédit et fiscalité du logement figurent parmi les axes prioritaires d’intervention. L’objectif affiché reste de restaurer la confiance des acteurs du secteur tout en répondant aux attentes des Français confrontés à des prix élevés et des taux d’emprunt dissuasifs.

Un calendrier contraint par l’urgence

L’urgence sociale commande une action rapide. Entre pénurie de logements dans les zones tendues, ralentissement brutal des transactions et difficultés croissantes pour les primo-accédants, le calendrier politique ne permet plus d’attendre. Le gouvernement mise sur une approche globale pour enrayer une spirale qui menace l’équilibre du marché immobilier français.

Partager
Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

Voir tous les articles de Radouan Kourak

Communauté

Commentaires

Les commentaires sont ouverts, mais protégés contre le spam. Les premiers messages et les commentaires contenant des liens passent par une validation manuelle.

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.