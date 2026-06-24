Mohamed Dao, attaquant de 19 ans, signe son premier contrat pro au Paris FC

Mohamed Dao franchit un cap important dans sa jeune carrière. L’attaquant de 19 ans, né à Clichy-sous-Bois et formé au Paris FC, vient de parapher son premier contrat professionnel avec le club de la capitale. Le natif de février 2007, qui représente la Côte d’Ivoire sur le plan international, a paraphé un engagement de trois ans. Ses performances remarquées avec les U19 et l’équipe réserve ont convaincu la direction parisienne de lui offrir cette promotion méritée.

Un parcours prometteur récompensé

Le jeune avant-centre a su se montrer décisif sur le front de l’attaque ces derniers mois. Son profil offensif et sa capacité à peser dans la surface ont retenu l’attention des recruteurs et observateurs du championnat. Cette progression constante lui permet désormais d’intégrer officiellement le groupe professionnel et d’envisager ses premiers pas en compétition officielle sous les couleurs du Paris FC.

Signature avec l’agence de Meïssa N’Diaye

Mohamed Dao vient également de rejoindre l’agence Sport Cover, dirigée par Meïssa N’Diaye, ancien joueur professionnel reconverti dans le management de carrière. Cette signature renforce le portefeuille de jeunes talents de l’agence et confirme l’ambition du joueur de structurer son parcours avec des professionnels reconnus. Le Paris FC mise désormais sur ce pur produit de sa formation pour enrichir son secteur offensif dans les saisons à venir.