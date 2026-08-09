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Dijon : un garçon de 12 ans récupère les 800 euros qu’il avait rapportés à la police

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Dijon : un garçon de 12 ans récupère les 800 euros qu’il avait rapportés à la police
Dijon : un garçon de 12 ans récupère les 800 euros qu’il avait rapportés à la police

Un adolescent dijonnais de 12 ans a reçu 800 euros de la police en récompense de son honnêteté. En juin 2025, alors qu’il rentrait chez lui, le garçon avait découvert plusieurs billets dissimulés dans un buisson.

Sur les conseils de sa mère, il avait immédiatement remis l’argent au commissariat, estimant que cette somme ne leur appartenait pas. Les policiers lui avaient alors décerné un diplôme et expliqué que les billets pourraient lui revenir si leur propriétaire ne se manifestait pas dans un délai d’un an.

Une immersion auprès des policiers

Personne n’ayant réclamé l’argent, l’adolescent a été convoqué le 3 août au commissariat de Dijon pour récupérer les 800 euros. Il a également reçu un insigne et passé une heure avec les membres de la section d’intervention, qui lui ont présenté leurs équipements.

Le jeune garçon envisageait initialement d’acheter une trottinette électrique, mais la conduite de ces engins n’est autorisée qu’à partir de 14 ans. Il devrait finalement choisir un téléphone ou un ordinateur et prévoit également d’offrir un cadeau à sa mère.

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