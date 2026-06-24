Romeo Beckham, fils de David Beckham, fait ses débuts au cinéma dans une romance sportive française

Après avoir tenté sa chance dans le football, le tennis puis le mannequinat, Romeo Beckham s’apprête à franchir une nouvelle étape dans sa carrière. Le fils de David et Victoria Beckham fera ses premiers pas au cinéma dans Forty Love, une production française attendue dans les salles à l’automne 2026.

Une première expérience d’acteur aux côtés de stars françaises

À 23 ans, Romeo Beckham rejoint le casting de Forty Love, premier long-métrage du photographe de mode Pierre-Ange Carlotti. Ce film, actuellement en phase de postproduction, réunira plusieurs figures du cinéma français, parmi lesquelles Catherine Deneuve, Guillaume Canet, Paul Kircher et Benjamin Voisin.

L’intrigue se déroule dans l’univers du tennis de haut niveau. Paul Kircher y interprète Sacha Gallo, un champion français à l’aube d’un rendez-vous décisif à Paris. L’arrivée d’un nouveau rival, incarné par Romeo Beckham, va bouleverser ses certitudes sportives mais aussi personnelles.

Présenté comme une romance contemporaine sur fond de compétition, le film explore les thèmes de l’ambition, du dépassement de soi et de la découverte des sentiments. Son réalisateur décrit l’œuvre comme un récit initiatique mêlant émotion, passion et univers sportif.

Du sport et de la mode aux plateaux de tournage

Avant cette incursion dans le cinéma, Romeo Beckham avait déjà tenté de suivre les traces de son père dans le football. Il s’était également consacré au tennis avant de se tourner vers l’univers de la mode. Au fil des dernières années, il est devenu mannequin et ambassadeur pour plusieurs grandes maisons de luxe internationales.

Son arrivée sur grand écran suscite déjà la curiosité du public, notamment en raison de son statut d’héritier de l’une des familles les plus médiatisées du Royaume-Uni. Si certains observateurs s’interrogent sur cette reconversion, d’autres voient dans Forty Love l’occasion pour le jeune Britannique de démontrer ses capacités dans un domaine encore inédit pour lui.

Porté par un casting prestigieux et un décor mêlant glamour, sport et romance, le film devrait attirer l’attention lors de sa sortie prévue le 25 novembre prochain. Reste à savoir si Romeo Beckham parviendra à convaincre le public dans ce nouveau rôle, loin des terrains de sport et des podiums.