GTA VI : prix officiel, édition Ultimate et version physique sans disque, Rockstar lâche enfin les détails

Rockstar Games a ouvert la période des précommandes de Grand Theft Auto VI avec une salve d’informations concrètes : date d’ouverture, prix en dollars, bonus, préchargement, plateformes concernées et contenu de l’édition Ultimate. Le point le plus clivant concerne la version physique : elle contiendra un code de téléchargement dans la boîte, et non un disque de jeu classique.

Précommandes : ouverture le 25 juin à minuit

Les précommandes de GTA 6 débutent le 25 juin 2026 à minuit. Le jeu est prévu sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. La sortie reste fixée au 19 novembre 2026. Aucune version PC n’est listée dans cette annonce. Pour l’instant, Rockstar communique uniquement sur les versions PS5 et Xbox Series X|S.

Deux éditions, deux prix en dollars

L’édition standard de Grand Theft Auto VI est annoncée à 79,99 dollars. L’édition Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition est annoncée à 99,99 dollars. Ces prix sont indiqués en dollars. Les tarifs en euros peuvent dépendre des boutiques, des taxes locales et des politiques de chaque plateforme ou revendeur.

L’édition Ultimate ajoute du contenu lié à Jason et Lucia

L’édition Ultimate ajoute une collection de contenus premium intégrés à l’aventure de Jason et Lucia, les deux protagonistes du jeu. Rockstar mentionne notamment des véhicules, des armes, des tenues et d’autres éléments associés à leur histoire.

Le jeu se déroule dans l’État fictif de Leonida, avec Vice City comme décor central. L’histoire suit Jason et Lucia après un braquage qui tourne mal, les plongeant dans une conspiration criminelle à l’échelle de l’État.

Bonus de précommande : le pack Vintage Vice City

Toutes les précommandes, ainsi que les achats effectués avant le 20 novembre 2026, incluent le Vintage Vice City Pack. Ce pack reprend une esthétique rétro inspirée de l’âge néon de Vice City.

Le contenu mentionné comprend notamment une Vapid Stanier de 1955, un garage, des tenues, des coiffures et une apparence d’arme. Les précommandes numériques donnent aussi droit à un mois de GTA+.

Préchargement : rendez-vous le 12 novembre

Les joueurs qui précommandent une version numérique pourront commencer le préchargement le 12 novembre 2026, soit une semaine avant la sortie officielle. L’objectif est clair : permettre aux joueurs de lancer GTA VI dès le jour de sortie, le 19 novembre 2026.

La version physique sera elle aussi disponible à partir du 12 novembre 2026, mais avec une précision importante : la boîte contiendra un code de téléchargement. Ce code permettra également de préparer l’installation avant le lancement.

Une version physique qui n’a plus grand-chose de physique

C’est le détail qui risque de faire réagir : l’édition physique de GTA 6 ne correspond pas à une édition disque traditionnelle. La boîte existe, mais elle sert à fournir un code de téléchargement. En clair, l’achat en magasin ne garantit pas la présence d’un disque jouable dans la boîte.

Pour les joueurs attachés aux supports physiques, à la revente ou à la conservation d’un jeu sur disque, c’est une information majeure. Pour Rockstar, cette approche permet surtout d’aligner les versions physiques et numériques autour du même calendrier de préchargement.

Où acheter GTA VI ?

GTA VI sera proposé via le PlayStation Store, le Microsoft Store, le Rockstar Games Store et des revendeurs partenaires dans le monde entier. Les plateformes confirmées restent la PS5 et la Xbox Series X|S.