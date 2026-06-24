Michael Caine prête sa voix à l’IA pour raconter L’Odyssée

L’acteur britannique Michael Caine, âgé de 93 ans, a autorisé la société ElevenLabs à reproduire sa voix grâce à l’intelligence artificielle pour narrer une version audio de L’Odyssée. Particularité : l’acteur n’a enregistré aucune des phrases du livre audio, sa voix ayant été recréée numériquement à partir d’un modèle vocal autorisé.

Cette initiative intervient quelques semaines avant la sortie du film The Odyssey du réalisateur Christopher Nolan, dans lequel Matt Damon interprète Ulysse. ElevenLabs présente ce projet comme une manière moderne de redonner vie à une œuvre qui, à l’origine, était transmise oralement par les aèdes de la Grèce antique.

Le livre audio, d’une durée d’environ treize heures, combine narration, musique et effets sonores immersifs. Le choix de Michael Caine n’est pas anodin : l’acteur est l’un des collaborateurs les plus fidèles de Christopher Nolan, ayant notamment joué dans Interstellar, Dunkerque, Tenet et la trilogie The Dark Knight.

Une opération qui relance toutefois le débat sur l’usage de l’intelligence artificielle dans les industries culturelles. Alors que de nombreux artistes s’inquiètent du remplacement potentiel des créateurs par des outils génératifs, Michael Caine défend une approche différente : selon lui, l’IA peut permettre d’« amplifier » une voix plutôt que de la remplacer. Le projet constitue ainsi un nouveau test grandeur nature de la place que les répliques et performances synthétiques pourraient occuper dans l’avenir du divertissement.