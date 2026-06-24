Planning familial de Gironde : la subvention de l’ARS maintenue pour 2026

L’Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine a finalement décidé de maintenir pour 2026 la subvention de 160 000 euros qu’elle verse chaque année au Planning familial de Gironde. Cette volte-face intervient après l’annonce, mercredi 17 juin, de la suspension de cette aide financière qui représente près d’un tiers du budget de l’association. La décision initiale avait suscité une vive mobilisation des élus girondins de gauche, qui dénonçaient une mesure brutale et inacceptable. La députée Mathilde Feld avait interpellé le gouvernement mardi 23 juin sur ce dossier.

Un financement maintenu une dernière année

L’ARS justifiait initialement sa décision par un manque de probité dans les actions menées et des indicateurs en berne. L’autorité sanitaire s’engage désormais à accompagner l’association pour identifier des partenaires susceptibles de prendre le relais financier dès l’année prochaine. Cette subvention sera donc versée pour la dernière fois en 2026. La ministre déléguée Aurore Bergé a tenu à rassurer en affirmant qu’il n’y aurait pas un euro de baisse pour le Planning familial, alors que les besoins n’ont jamais été aussi importants.

Le Planning familial de Gironde se trouvait menacé de disparition sans ce financement public crucial pour ses activités. L’association intervient notamment dans les domaines de la contraception, de l’éducation sexuelle et de l’accompagnement des femmes. La suppression totale de l’aide régionale aurait compromis la poursuite de ses missions sur le territoire girondin. L’ARS dispose désormais d’un an pour construire un modèle de financement alternatif pérenne.