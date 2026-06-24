Moundir va présenter «La dernière table» sur RMC Story : un nouveau jeu de poker tourné dans le désert tunisien

Moundir prend les commandes de La dernière table, une nouvelle émission de poker diffusée sur RMC Story. Le programme repose sur un principe : réunir 12 passionnés de poker dans un cadre exceptionnel, au cœur du désert tunisien, pour une compétition mêlant stratégie, endurance et dépassement de soi. L’objectif des candidats : atteindre la table finale. Pour y parvenir, ils devront enchaîner les épreuves et les parties éliminatoires, avec une pression croissante à chaque étape.

12 candidats, une seule table finale

Le jeu mettra en scène 12 participants animés par la même ambition : rester dans la course le plus longtemps possible. Les candidats devront faire preuve de sang-froid, de lecture du jeu et de résistance mentale pour survivre aux différentes phases de la compétition. Le poker sera au centre du dispositif, mais le programme ne se limitera pas aux cartes. Le décor, les épreuves et la mécanique d’élimination donneront à l’émission une dimension d’aventure.

Un gain présenté comme exceptionnel

À la clé, les participants pourront espérer remporter un gain exceptionnel, présenté comme capable de changer leur vie. Cette promesse constitue l’un des moteurs du programme, qui entend combiner tension du jeu, enjeux personnels et affrontements stratégiques. Avec La dernière table, RMC Story mise sur un format hybride : un jeu de poker, une compétition d’endurance et une aventure humaine dans un environnement spectaculaire.