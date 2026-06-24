La communauté LGBTQ+ hongroise réclame le rétablissement de ses droits après des années de restrictions

La communauté LGBTQ+ hongroise se prépare à défiler samedi dans les rues de Budapest à l’occasion de la marche annuelle des fiertés, dans un contexte marqué par un changement politique majeur après la défaite de l’ancien Premier ministre Viktor Orbán lors des élections d’avril.

L’événement intervient après plusieurs années de tensions entre les autorités et les organisations de défense des droits LGBTQ+. L’an dernier, la tentative d’interdiction de la marche par la police avait provoqué une mobilisation massive, transformant le rassemblement en une importante manifestation contre le gouvernement. Des dizaines de milliers de personnes y avaient participé.

Cette année, avec l’arrivée au pouvoir du parti de centre-droit dirigé par Péter Magyar, l’interdiction a été levée et les organisateurs ont obtenu l’autorisation de tenir la marche. Malgré cette avancée, les militants estiment que de nombreux droits restent à reconquérir.

Dans un message publié avant l’événement, les organisateurs ont affirmé que la mobilisation populaire de l’an dernier avait permis de faire reculer le pouvoir, tout en soulignant que leurs objectifs n’avaient pas encore été atteints.

Durant ses seize années au pouvoir, Viktor Orbán avait défendu une politique conservatrice fondée sur ce qu’il présentait comme la protection des valeurs chrétiennes traditionnelles. Son gouvernement a adopté plusieurs mesures controversées concernant les droits des personnes LGBTQ+.

Parmi celles-ci figurent l’interdiction de modifier le sexe indiqué sur les documents officiels, des restrictions concernant l’adoption par les couples de même sexe ainsi que des lois limitant la diffusion dans les écoles de contenus liés à l’homosexualité ou à la transition de genre.

Les associations de défense des droits humains considèrent que ces mesures ont contribué à réduire les droits et la visibilité des personnes LGBTQ+ en Hongrie. Elles espèrent désormais que le nouveau contexte politique permettra d’engager des réformes visant à restaurer certaines protections et libertés.

La marche de Budapest est ainsi devenue bien plus qu’un simple événement festif : pour de nombreux participants, elle symbolise la volonté de défendre les droits civiques et de tourner la page d’une période marquée par des restrictions jugées discriminatoires.