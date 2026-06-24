De nouveaux records de chaleur frappent l’Europe, la vague « Omega » fait des dizaines de victimes

Une vague de chaleur exceptionnelle continue de toucher une grande partie de l’Europe occidentale, provoquant des températures record, des perturbations dans les transports et les réseaux électriques, ainsi qu’un lourd bilan humain.

En France, les autorités ont indiqué que le pays avait connu sa journée la plus chaude depuis le début des relevés météorologiques modernes. Dans le sud-ouest, le thermomètre a atteint 44,3 °C à Pissos. Des milliers de foyers ont également été privés d’électricité en Bretagne à la suite de coupures liées à la forte demande énergétique.

Selon les autorités françaises, au moins 50 personnes ont perdu la vie depuis le début de cet épisode caniculaire. Parmi elles, 48 personnes se sont noyées en tentant de se rafraîchir, tandis que deux jeunes enfants sont décédés après avoir été exposés à une chaleur extrême dans une voiture.

En Italie, le ministère de la Santé a placé 16 villes en alerte rouge maximale, dont Rome, Milan, Florence, Turin et Vérone. Les autorités ont appelé les habitants, en particulier les personnes âgées et vulnérables, à limiter leurs déplacements durant les heures les plus chaudes de la journée.

Le Royaume-Uni reste également sous haute surveillance. Le service météorologique national a émis l’un des plus importants avertissements de chaleur de son histoire, alors que le pays pourrait enregistrer son mois de juin le plus chaud jamais observé. De nombreuses écoles ont fermé temporairement ou réduit leurs horaires afin de protéger élèves et personnels.

La chaleur extrême a aussi des conséquences économiques. Dans plusieurs régions européennes, le trafic ferroviaire a été ralenti en raison des risques de déformation des rails, tandis que des agriculteurs ont été contraints de récolter leurs cultures pendant la nuit afin d’éviter les températures excessives de la journée.

En Espagne, où les températures commencent à reculer, les autorités ont néanmoins signalé deux décès liés à la chaleur.

Les scientifiques soulignent que les vagues de chaleur deviennent plus fréquentes, plus longues et plus intenses sous l’effet du changement climatique. Les services météorologiques européens préviennent que de nouveaux records pourraient encore être battus dans les prochains jours avant une éventuelle baisse des températures.