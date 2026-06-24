Pourquoi une partie des jeunes Brésiliens se détourne de Lula

À quelques mois de l’élection présidentielle brésilienne, le président Luiz Inácio Lula da Silva fait face à une évolution préoccupante de son électorat : une partie des jeunes qui avaient contribué à sa victoire en 2022 se tourne désormais vers les candidats de droite.

Selon plusieurs sondages récents, les Brésiliens âgés de 16 à 34 ans constituent aujourd’hui la tranche d’âge la plus critique envers le gouvernement. Une enquête publiée en juin montre que les opinions défavorables à Lula sont désormais plus nombreuses que les opinions favorables parmi les jeunes adultes, une situation qui contraste fortement avec la dynamique observée lors du précédent scrutin présidentiel.

Pour de nombreux jeunes électeurs, les difficultés économiques demeurent une source majeure de frustration. Malgré certains progrès enregistrés par l’économie brésilienne, beaucoup estiment que leur situation personnelle ne s’est pas améliorée comme ils l’espéraient. Le coût de la vie, l’accès à l’emploi et les perspectives professionnelles restent au cœur de leurs préoccupations.

La sécurité publique figure également parmi les principaux sujets d’inquiétude. Dans plusieurs grandes villes du pays, la criminalité continue d’alimenter le débat politique et pousse certains électeurs à soutenir des programmes plus fermes défendus par la droite.

Les mouvements conservateurs ont par ailleurs renforcé leur présence sur les réseaux sociaux et les plateformes numériques fréquentées par les jeunes. Grâce à des campagnes ciblées et à des messages centrés sur l’entrepreneuriat, la lutte contre la corruption et la sécurité, ils parviennent à séduire une nouvelle génération d’électeurs.

Cette évolution ne signifie pas pour autant un effondrement du soutien à Lula. Le président conserve une base électorale solide et demeure l’un des favoris pour la prochaine élection. Toutefois, la perte d’une partie du vote des jeunes pourrait compliquer sa campagne et influencer l’issue du scrutin.

Le phénomène illustre une tendance observée dans plusieurs pays d’Amérique latine, où les difficultés économiques persistantes, la polarisation politique et les inquiétudes liées à la sécurité conduisent une partie de la jeunesse à se rapprocher des formations conservatrices et de droite.