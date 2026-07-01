Brésil : Lula donné vainqueur face à Flávio Bolsonaro au second tour selon un sondage

Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva arriverait en tête d’un éventuel second tour de l’élection présidentielle face au sénateur d’opposition Flávio Bolsonaro, selon un sondage AtlasIntel/Bloomberg publié mercredi.

D’après cette enquête d’opinion, Lula recueillerait 48,8 % des intentions de vote, contre 42,3 % pour Flávio Bolsonaro. Le fils de l’ancien président Jair Bolsonaro apparaît ainsi en retrait dans cette hypothèse de duel électoral.

Le sondage souligne également une dynamique favorable au chef de l’État en comparaison avec des mesures précédentes. En avril, les deux candidats étaient au coude-à-coude, avec 48 % des intentions de vote chacun, illustrant une évolution en faveur du président sortant.

Dans un autre scénario de second tour élargi à plusieurs candidats, Lula conserverait également l’avantage avec 46,3 % des voix. Flávio Bolsonaro obtiendrait 36,6 %, tandis que les autres candidats se partageraient des parts plus faibles : Renan Santos avec 7,8 %, Ronaldo Caiado avec 2,9 % et Romeu Zema avec 2,0 %.

L’enquête a été réalisée auprès de 4 999 personnes entre le 26 et une date non précisée dans les éléments fournis. Elle intervient dans un contexte politique brésilien marqué par une forte polarisation entre les partisans du président en exercice et ceux de la famille Bolsonaro, toujours influente sur la scène politique nationale.