Brésil : une crise dans le clan Bolsonaro révèle les failles de la droite auprès de l’électorat féminin

Une crise interne au sein de la famille de l’ancien président Jair Bolsonaro met en lumière les difficultés persistantes de la droite brésilienne à séduire les électrices, selon plusieurs éléments politiques récents. Cette situation intervient alors que les tensions s’accentuent autour de la stratégie du camp conservateur en vue des prochaines échéances électorales.

Un sondage récent indique que le président actuel Luiz Inácio Lula da Silva devance largement Flavio Bolsonaro, fils de l’ancien chef de l’État, avec un écart de 18 points chez les femmes. Ce décalage souligne une fracture importante dans l’électorat féminin, traditionnellement plus disputé lors des campagnes présidentielles au Brésil.

Dans ce contexte, Michelle Bolsonaro a quitté son poste de responsable de l’aile féminine du Parti libéral, une décision interprétée comme le signe de tensions internes au sein de la formation politique. Cette démission intervient alors que le parti tente de renforcer sa présence auprès des électrices.

Par ailleurs, Michelle Bolsonaro n’a pas participé à une réunion organisée à Brasilia entre Flavio Bolsonaro et des femmes politiques. Cette absence alimente les spéculations sur des divergences stratégiques et personnelles au sein du clan Bolsonaro, dans un moment politiquement sensible.

Ces développements mettent en évidence les difficultés du camp conservateur brésilien à structurer un discours unifié et attractif auprès des femmes, un électorat clé dans les grandes élections nationales. Ils interviennent alors que la droite cherche à se repositionner face à un paysage politique dominé par la polarisation entre les partisans de Jair Bolsonaro et ceux de Lula.