Gaza : le Hamas demande à l’équipe de Trump de contraindre Israël à accepter un accord

Le Hamas appelle l'équipe de Donald Trump à faire pression sur Israël pour qu'il accepte un plan de paix pour Gaza, alors que Jared Kushner entame des discussions avec des responsables égyptiens et israéliens. Benjamin Netanyahu conditionne tout retrait militaire israélien au désarmement complet du Hamas, compliquant ainsi les négociations en cours.

Le mouvement islamiste a appelé le « Conseil de paix » de Donald Trump à faire pression sur Israël, alors que Jared Kushner multiplie les rencontres au Caire avant de se rendre auprès de Benjamin Netanyahu.

Le Hamas a demandé dimanche aux envoyés américains de « contraindre » Israël à accepter un plan de paix pour Gaza. Le mouvement palestinien s’est exprimé alors que Jared Kushner, gendre et conseiller de Donald Trump, tenait des réunions au Caire avec des médiateurs et Nickolay Mladenov, envoyé du « Conseil de paix » de Trump pour Gaza.

Selon une source diplomatique, le chef du Hamas Khalil Al-Hayya était présent à certaines de ces réunions. Kushner devait ensuite rencontrer le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Netanyahu a rejeté plus tôt ce mois-ci le plan américain en quinze points pour Gaza, posant comme condition préalable à tout retrait militaire israélien le désarmement complet du Hamas. « L’armée israélienne ne procédera à aucun retrait tant que le Hamas ne sera pas désarmé. Et quand je parle de désarmement, cela signifie les armes lourdes, les armes légères, toutes les armes. Nous parlons d’un désarmement réel, pas fictif », a déclaré le chef du gouvernement israélien. Il a précisé que des discussions étaient en cours avec Washington sur ce point.

Israël n’a pas accepté le document en quinze points proposé par l’administration Trump, ce qui place les médiateurs dans une position délicate alors que les négociations indirectes entre les deux parties se poursuivent sous égide américaine et égyptienne.