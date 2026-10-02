Kiev «dans une situation extrêmement dramatique»: les frappes russes paralysent une partie de la capitale ukrainienne

Kiev connaît une dégradation alarmante de sa situation après des frappes russes répétées, touchant notamment des infrastructures critiques comme des ponts et des immeubles résidentiels. Le maire Vitali Klitschko avertit que ces attaques compromettent le quotidien des habitants, tandis que le président Zelensky appelle à des sanctions renforcées contre Moscou.

La situation se dégrade à Kiev après une nouvelle série de frappes russes. Ce vendredi, le maire de la capitale ukrainienne, Vitali Klitschko, a décrit une ville confrontée à des attaques répétées contre ses infrastructures, tandis que plusieurs ponts enjambant le Dniepr ont dû être fermés ou soumis à des restrictions. Une personne a été tuée et deux autres blessées dans l’attaque nocturne.

« La capitale se trouve dans une situation extrêmement dramatique et il n’est plus possible de prétendre que nous pouvons vivre aujourd’hui comme en temps de paix ! L’ennemi saccage Kiev », a écrit Vitali Klitschko sur Telegram.

Un immeuble de 25 étages touché, un mort et deux blessés

Dans la nuit de jeudi à vendredi, de nouvelles attaques de drones russes ont visé Kiev. Un immeuble résidentiel de 25 étages situé dans le district de Darnytskyi a été touché. Les autorités ukrainiennes font état d’un mort et de deux blessés.

Ces frappes interviennent après plusieurs jours d’intensification des attaques contre la capitale et ses infrastructures. Mercredi, une importante offensive aérienne avait déjà visé le réseau énergétique ukrainien, entraînant des coupures d’électricité d’urgence à Kiev et dans plusieurs régions environnantes.

Les attaques contre les infrastructures énergétiques constituent depuis plusieurs années l’un des principaux enjeux de la guerre en Ukraine⁠, à l’approche de chaque hiver.

Le pont Sud frappé à plusieurs reprises

La principale nouveauté concerne les ponts de Kiev. Le pont Pivdenny, également appelé pont Sud, a été frappé à plusieurs reprises par des drones russes entre jeudi et vendredi.

Deux drones avaient d’abord touché jeudi matin la zone située à proximité de ses structures de soutien. Une inspection n’avait alors révélé aucun dommage critique et la circulation avait pu reprendre. Mais l’ouvrage a de nouveau été atteint quelques heures plus tard, puis encore pendant la nuit.

Le pont est particulièrement important pour la capitale puisqu’il relie les deux rives du Dniepr et supporte à la fois une importante voie routière et une ligne de métro.

Les autorités municipales ont finalement suspendu complètement la circulation sur le pont Sud vendredi matin. Le pont Paton a également été fermé temporairement et des restrictions ont concerné un autre axe traversant le fleuve.

Des embouteillages massifs dans Kiev

Ces fermetures ont provoqué d’importants embouteillages dans une capitale comptant environ 3 millions d’habitants. De nombreux automobilistes ont dû emprunter les rares passages restant disponibles pour rejoindre l’autre rive du Dniepr.

Des habitants ont également été contraints de poursuivre leur trajet à pied tandis que plusieurs lignes de transports publics étaient détournées. La circulation sur les principaux ponts a finalement pu être progressivement rétablie autour de la mi-journée.

Les frappes contre ces ouvrages constituent une évolution notable. Jusqu’ici, les grands ponts de Kiev avaient largement échappé aux attaques directes depuis le début de l’invasion russe à grande échelle en février 2022.

Moscou affirme viser des infrastructures militaires

Le ministère russe de la Défense a confirmé avoir visé un pont franchissant le Dniepr à Kiev. Moscou affirme que cette infrastructure était utilisée pour transporter des soldats et du matériel militaire ukrainiens en direction du Donbass.

La Russie a également déclaré avoir frappé une centrale électrique dans la région de Kiev, le port d’Izmaïl, près d’Odessa, ainsi qu’un navire de fret. Ces affirmations russes sur l’utilisation militaire des infrastructures visées ne peuvent pas toutes être vérifiées indépendamment.

Les attaques ont lieu alors que Volodymyr Zelensky⁠ accuse la Russie d’intensifier ses bombardements contre les villes et les infrastructures ukrainiennes. Le président ukrainien a de nouveau demandé à ses alliés de renforcer les sanctions contre Moscou et les mesures destinées à empêcher l’approvisionnement de l’industrie militaire russe en composants étrangers.

Vitali Klitschko alerte sur la dégradation de la situation

Pour Vitali Klitschko, les frappes répétées dépassent désormais la seule question des dégâts matériels. Le maire estime que le fonctionnement quotidien de la capitale est directement affecté par les attaques visant les transports, les logements et les infrastructures essentielles.

« L’ennemi saccage Kiev », a-t-il accusé vendredi.

La capitale ukrainienne avait déjà connu une situation particulièrement difficile au cours de l’hiver dernier, lorsque des frappes contre les infrastructures énergétiques avaient privé une partie de la population d’électricité, de chauffage et d’eau. À l’approche d’un nouvel hiver, les attaques de ces derniers jours ravivent désormais les inquiétudes sur la capacité de Kiev à maintenir ses réseaux essentiels en fonctionnement si les bombardements se poursuivent.