«Je ne pouvais pas laisser mourir toutes ces personnes»: le pilote poignardé par son copilote raconte son intervention sur le vol Flydubai

Deux jours après avoir été poignardé par son copilote, le commandant Smit Machchhar révèle son intervention héroïque qui a permis de sauver 174 passagers du vol Flydubai. Malgré ses blessures, il réussit à ouvrir la porte du cockpit, permettant à des passagers d'intervenir et à une équipe de pilotes de reprendre le contrôle de l'appareil.

Deux jours après avoir été poignardé dans le cockpit du vol Flydubai FZ1073, Smit Machchhar a raconté pour la première fois son intervention. Toujours hospitalisé, le commandant de bord indien s’est entretenu en visioconférence avec le Premier ministre Narendra Modi. Il explique notamment pourquoi, malgré ses blessures, il a réussi à ouvrir la porte du cockpit et à permettre l’intervention des passagers.

«Je ne pouvais pas laisser mourir toutes ces personnes», a confié le pilote au dirigeant indien. Une décision qui a permis d’éviter une catastrophe à bord du Boeing 737 reliant Dubaï à Tel-Aviv mercredi 30 septembre.

Poignardé dans le cockpit en plein vol

Smit Machchhar était aux commandes du vol FZ1073 lorsque son copilote, un ressortissant omanais selon les autorités israéliennes, l’a attaqué dans le cockpit. Le commandant de bord a été poignardé et sérieusement blessé.

Dans le même temps, l’appareil a entamé une descente extrêmement rapide. Le Boeing a perdu près de 14 000 pieds, soit environ 4 200 mètres, en moins de 30 secondes.

Malgré ses blessures et le sang qu’il perdait, Smit Machchhar est parvenu à déverrouiller la porte du cockpit. Son témoignage permet désormais de comprendre ce qui l’a poussé à continuer à se battre.

«Je ne pouvais pas laisser mourir toutes ces personnes», a-t-il expliqué à Narendra Modi.

«Dieu m’a donné la force»

Au cours de son échange avec le Premier ministre indien, le pilote a également raconté avoir récité une prière hindoue adressée à Hanuman pendant l’attaque.

«Dieu m’a donné la force», a-t-il expliqué en revenant sur les quelques instants durant lesquels le sort de l’appareil s’est joué.

L’ouverture de la porte du cockpit a été déterminante. Plusieurs passagers et membres d’équipage ont pu pénétrer dans le poste de pilotage et maîtriser le copilote. L’un des passagers ayant participé à l’intervention a raconté avoir tiré sur le manche pour redresser l’avion, alors que le Boeing était engagé dans une descente vertigineuse.

Une deuxième équipe de pilotes Flydubai se trouvait également à bord. Elle a ensuite pu reprendre les commandes et conduire l’appareil jusqu’à Tabuk, en Arabie saoudite, où il a effectué un atterrissage d’urgence.

174 personnes à bord

Le vol transportait 174 personnes, dont une majorité de passagers israéliens. Aucun décès n’a été enregistré. Trois passagers ont été légèrement blessés pendant l’incident.

Les images et témoignages recueillis après l’atterrissage ont montré l’extrême violence de ce qui s’est déroulé à bord. Une reconstitution réalisée par intelligence artificielle permet également de visualiser le déroulement supposé de l’attaque dans le cockpit.

Après l’atterrissage, Smit Machchhar a été hospitalisé. Il a subi une intervention chirurgicale. L’ambassade indienne aux Émirats arabes unis a indiqué vendredi qu’il était désormais en bonne santé.

Narendra Modi salue son «courage»

Lors de leur échange, Narendra Modi a salué le sang-froid et le courage du commandant de bord. Smit Machchhar, pilote expérimenté passé notamment par SpiceJet avant de rejoindre Flydubai, est désormais présenté en Inde comme l’un des hommes ayant empêché la catastrophe.

Le copilote soupçonné de l’avoir poignardé a été arrêté en Arabie saoudite. Les autorités saoudiennes et émiraties enquêtent sur les circonstances de l’attaque et sur son mobile.

Le procureur général des Émirats arabes unis a notamment demandé aux enquêteurs de déterminer si les faits présentent un lien avec une activité terroriste, s’ils avaient été préparés à l’avance et si le copilote avait éventuellement agi sur instruction.

À ce stade, aucune conclusion définitive sur son mobile n’a été rendue publique. Flydubai a demandé de ne pas spéculer avant la fin des investigations.

Pour Smit Machchhar, les quelques secondes pendant lesquelles il a continué à agir malgré ses blessures avaient un objectif beaucoup plus immédiat : permettre à ceux qui se trouvaient derrière la porte du cockpit d’intervenir et sauver les personnes présentes dans l’avion. «Je ne pouvais pas laisser mourir toutes ces personnes.»