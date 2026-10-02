«Recherche appartement ou maison» sans Stéphane Plaza: les audiences du deuxième numéro confirment-elles le bon démarrage ?

Un mois après son retour à l’antenne sans Stéphane Plaza, Recherche appartement ou maison passait un deuxième test important jeudi 1er octobre sur M6. Après un premier numéro suivi par près de 1,5 million de téléspectateurs, la nouvelle formule devait montrer qu’elle était capable de conserver son public une fois passé l’effet de curiosité. Le résultat est particulièrement stable : 1,433 million de téléspectateurs ont regardé l’émission, soit 8,5% du public.

Seulement 61 000 téléspectateurs perdus en un mois

Pour son grand retour sans Stéphane Plaza, le 3 septembre dernier, Recherche appartement ou maison avait rassemblé 1,494 million de téléspectateurs et 9,2% de part d’audience.

Le deuxième inédit perd donc seulement 61 000 téléspectateurs en quatre semaines, tandis que sa part d’audience recule de 0,7 point. En nombre de téléspectateurs, l’émission conserve ainsi environ 96% du public qui avait assisté au lancement de la nouvelle formule.

M6 termine toutefois quatrième chaîne nationale de la soirée. France 3 arrive en tête avec la rediffusion de Meurtres à Amiens, regardée par 2,548 millions de personnes et 15,8% du public. TF1 suit avec Le Grand Concours, qui rassemble 2,517 millions de téléspectateurs pour 15,1% de PDA. France 2 complète le podium avec le débat de la primaire de la gauche, suivi par 1,84 million de personnes et 10,7% du public.

La nouvelle formule conserve quasiment tout son public

Cette deuxième audience était particulièrement attendue. Lors du lancement du 3 septembre, le retour de l’émission après plus d’un an et demi d’absence pouvait bénéficier d’un effet de curiosité lié notamment à la disparition de son animateur historique.

Un mois plus tard, le programme reste pourtant pratiquement au même niveau. Le passage de 1,494 à 1,433 million de téléspectateurs représente une diminution d’environ 4%. La baisse existe donc, mais elle reste contenue.

Surtout, les audiences restent supérieures à celles du dernier inédit diffusé avec Stéphane Plaza. Le 1er novembre 2024, Recherche appartement ou maison avait réuni 1,139 million de téléspectateurs et 6,5% de PDA. Le numéro diffusé jeudi soir attire ainsi près de 300 000 personnes supplémentaires et gagne 2 points de part d’audience par rapport à cette diffusion de 2024.

Thibault Chanel, Sandra Viricel et Camille Duquennoy aux commandes

Pour ce deuxième numéro inédit de la nouvelle formule, M6 proposait trois nouvelles recherches immobilières.

Thibault Chanel accompagnait Richard et Sandrine, un couple installé à Pau souhaitant investir à Paris pour leurs trois enfants. Sandra Viricel aidait Nadine et Lionel, jeunes retraités de 63 ans désireux de se rapprocher de leur fille près d’Aix-en-Provence. Camille Duquennoy suivait de son côté Laureen et David, qui cherchaient une maison dans les Hauts-de-France pouvant notamment accueillir les deux chevaux de David.

L’émission repose désormais sur une équipe de professionnels de l’immobilier et non plus sur un présentateur central. Thibault Chanel et Sandra Viricel, déjà présents durant les années Stéphane Plaza, sont accompagnés cette saison par Camille Duquennoy et Étienne Claude.

Recherche appartement ou maison s’installe sans Stéphane Plaza

La comparaison des deux premiers numéros montre donc pour l’instant une audience assez proche : 1,494 million le 3 septembre, puis 1,433 million le 1er octobre.

Avant le lancement, Stéphane Plaza avait lui-même souhaité bonne chance à ses anciens partenaires et à leurs nouveaux collègues. « Ce soir Recherche appartement ou maison continue son chemin sans moi », avait-il écrit, avant d’ajouter : « Bonne chance Sandra, Thibault et les nouveaux. »

Après deux soirées, l’émission continue effectivement son chemin sans lui. Si M6 reste loin du podium jeudi soir, le deuxième numéro confirme surtout que le public attiré par le retour de Recherche appartement ou maison début septembre n’a, pour l’instant, quasiment pas déserté le programme.