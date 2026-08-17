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Lula et Flavio Bolsonaro lancent leur campagne présidentielle au Brésil

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Lula et Flavio Bolsonaro lancent leur campagne présidentielle au Brésil
Lula et Flavio Bolsonaro lancent leur campagne présidentielle au Brésil

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva et le sénateur Flavio Bolsonaro ont officiellement ouvert dimanche la course à la présidentielle d’octobre, chacun mobilisant ses partisans dans des meetings symboliques.

À 80 ans, Lula a choisi Sao Bernardo do Campo, dans l’État de Sao Paulo, pour donner le coup d’envoi de sa campagne. Ce choix n’est pas anodin : c’est dans cette ville ouvrière que le métallurgiste avait bâti sa réputation nationale dans les années 1970, en prenant la parole devant des foules massives. Le président de gauche entend manifestement s’appuyer sur cette histoire personnelle pour mobiliser son électorat.

De son côté, le sénateur Flavio Bolsonaro a réuni ses partisans sur la plage de Copacabana, à Rio de Janeiro. Le fils de l’ancien président Jair Bolsonaro incarne la droite dans cette élection et cherche à capitaliser sur l’héritage politique familial pour s’imposer comme principal adversaire du chef de l’État sortant.

Le scrutin présidentiel brésilien est prévu en octobre.

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