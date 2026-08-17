Douze morts après une nuit de frappes croisées entre la Russie et l’Ukraine

Au cours d'une nuit de frappes croisées, au moins douze personnes trouvent la mort, dont cinq en Russie et cinq en Ukraine. Les deux pays intensifient leurs attaques par drones et missiles, ciblant des infrastructures militaires et civiles, tandis que les négociations restent bloquées et les combats stagnent sur le front.

Des attaques de drones et de missiles menées simultanément des deux côtés de la frontière ont fait au moins douze morts au cours de la nuit de samedi à dimanche, tandis que les négociations entre Moscou et Kiev restent bloquées.

Cinq morts dans la région de Rostov-sur-le-Don, deux à Belgorod, deux autres à Moscou : côté russe, le bilan des frappes ukrainiennes s’établit à sept victimes. L’Ukraine a lancé des centaines de drones tôt dimanche matin, dans l’une des opérations aériennes les plus massives depuis le début de l’invasion à grande échelle en 2022. L’armée ukrainienne dit avoir ciblé des usines militaires et des infrastructures énergétiques. Un entrepôt du géant du commerce en ligne Wildberries, à Podolsk, a également été touché, provoquant un incendie. L’armée russe affirme avoir abattu ou détruit 822 drones ukrainiens, dont 600 qui se dirigeaient selon elle vers Moscou.

Du côté ukrainien, les frappes russes ont tué cinq personnes. Deux d’entre elles ont péri dans une aciérie de Kryvyi Rih, l’une des plus grandes du pays. Moscou soutient avoir visé des sites militaro-industriels liés à la fabrication des missiles ukrainiens Flamingo. Deux autres morts ont été recensés dans la région de Zaporijjia, un cinquième à Soumy. À Kiev, un marché du livre historique et très fréquenté a été touché par une frappe, déclenchant un important incendie.

Le président Volodymyr Zelensky a fait le point sur les réseaux sociaux sur les opérations de secours et l’étendue des destructions. Il affirme que la Russie a lancé plus de 1 500 drones contre l’Ukraine au cours de la seule semaine écoulée.

Alors que les combats sur la ligne de front semblent marquer le pas, les deux belligérants concentrent leurs efforts sur les attaques à longue portée, missiles et drones confondus, sans que les négociations n’enregistrent le moindre progrès.