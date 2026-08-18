620 drones sur Moscou, dix morts dans la région de Kharkiv en une nuit

Dans la nuit du 17 au 18 août, une attaque ukrainienne utilisant 620 drones cible Moscou, entraînant la destruction de 180 appareils par la défense russe. En parallèle, une frappe russe à Kharkiv fait dix morts et plusieurs blessés, illustrant l'escalade de violence persistante entre les deux pays.

La nuit du 17 au 18 août a été marquée par une attaque ukrainienne massive contre la région de Moscou, tandis qu’une frappe de roquette russe tuait au moins dix personnes dans le nord-est de l’Ukraine.

Six cent vingt drones ont été lancés contre la région de Moscou dans la nuit de lundi à mardi, a annoncé le maire de la capitale russe, Sergueï Sobianine, sur Telegram. La défense russe en a détruit 180 entre lundi soir et 5 heures du matin, heure locale. Le trafic aérien autour de Moscou a brièvement été suspendu. Trois personnes ont été blessées, dont une enfant de 10 ans, selon le gouverneur Andreï Vorobiov.

Un drone a par ailleurs touché un entrepôt du géant de l’e-commerce Wildberries. Le service de presse de l’entreprise a confirmé que l’un de ses « complexes logistiques » avait subi des « dégâts mineurs ».

Côté ukrainien, la situation est bien plus meurtrière. Une frappe de roquette russe a tué au moins dix personnes et en a blessé huit autres à Petcheniguy, localité située à une soixantaine de kilomètres de Kharkiv. Le chef de l’administration militaire de la région, Oleg Synegoubov, a précisé sur Telegram que les secours étaient toujours à l’œuvre. Des maisons, des véhicules, un bureau de poste et un magasin ont été endommagés.

L’armée de l’air ukrainienne a de son côté indiqué que la Russie avait lancé 147 drones dans la même nuit, dont 111 abattus ou interceptés. La semaine dernière, elle avait annoncé cesser de publier des chiffres détaillés sur les frappes de missiles balistiques russes, des armes que l’Ukraine peine de plus en plus à neutraliser.

L’escalade s’inscrit dans une dynamique qui s’est durcie ces derniers mois. Dimanche, une vague de plusieurs centaines de drones avait fait 12 morts en Russie, tandis que des frappes russes causaient sept morts en Ukraine. Selon un rapport de la Mission de surveillance des droits de l’Homme des Nations unies en Ukraine, le mois précédent a été le plus meurtrier pour les civils ukrainiens depuis mai 2022, avec 437 morts et 2 610 blessés recensés.