Entrevue MONDE

Brésil : l’élection présidentielle s’invite dans les tensions entre Brasília et Washington

Par

1 minute de lecture

Brésil : l’élection présidentielle s’invite dans les tensions entre Brasília et Washington
Brésil : l’élection présidentielle s’invite dans les tensions entre Brasília et Washington

À l’approche du scrutin présidentiel brésilien, le président Luiz Inácio Lula da Silva accuse le camp de son rival Flávio Bolsonaro d’encourager une ingérence étrangère, tandis que les États-Unis affichent leur proximité avec la droite brésilienne.

Le Brésil s’achemine vers une élection présidentielle sous haute tension diplomatique. Luiz Inácio Lula da Silva, chef de l’État en exercice, se retrouve face à Flávio Bolsonaro, fils de l’ancien président Jair Bolsonaro et allié déclaré de Donald Trump. Ce duel au sommet dépasse largement les frontières du débat politique intérieur brésilien.

Washington a multiplié les signaux de rapprochement avec la droite brésilienne, une posture qui nourrit les accusations de Lula da Silva. Le président brésilien reproche au camp adverse de solliciter, voire d’encourager, des interférences venues de l’étranger dans le processus électoral national. Ces accusations ont conduit Brasília à dénoncer publiquement ce qu’elle perçoit comme une tentative d’ingérence américaine.

Au-delà de la joute électorale, ce scrutin cristallise plusieurs lignes de fracture : l’influence des États-Unis en Amérique latine, la question des droits de douane commerciaux, la souveraineté du Brésil face aux pressions extérieures, et les liens présumés entre certains réseaux politiques et la criminalité organisée.

Partager cet article

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Réagir à l’article

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une