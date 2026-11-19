Irak : six Français condamnés à la prison à vie pour appartenance à Daech

Un tribunal irakien condamne six Français à la réclusion à perpétuité pour appartenance à l'État islamique, portant à seize le total des condamnés dans cette affaire. Ces procès, critiqués par des ONG pour leur rapidité et le manque de garanties, s'inscrivent dans un cadre judiciaire complexe, post-conflit avec Daech.

Un tribunal irakien a prononcé mercredi des peines de réclusion à perpétuité à l’encontre de six ressortissants français jugés pour avoir rejoint l’organisation État islamique. Le total des condamnés dans cette affaire atteint désormais seize personnes, toutes de nationalité française.

Le tribunal criminel de Karkh, à Bagdad, a rendu ses verdicts mercredi 18 novembre 2026 en présence de représentants de l’ambassade de France en Irak. Six nouveaux ressortissants français ont été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité pour appartenance au groupe État islamique (Daech), portant à seize le nombre total de condamnés dans cette procédure, selon le communiqué du pouvoir judiciaire irakien.

Sur ces seize condamnés, quinze ont écopé de la prison à vie. Le seizième, jugé le mois précédent, avait été condamné à quinze ans d’emprisonnement. Parmi les personnes condamnées mercredi figure Thomas Barnouin, un Français de 45 ans, qui avait déclaré lors de son procès s’être rendu en Syrie par conviction religieuse, affirmant ignorer que l’organisation allait perpétrer des attentats sur le sol français.

Ces procès s’inscrivent dans une procédure plus large engagée en septembre dernier contre 47 citoyens français transférés de Syrie vers l’Irak l’année précédente, tous poursuivis pour appartenance à un groupe armé. Ce transfert massif avait lui-même fait suite à la remise, en février, de plus de 5 700 détenus liés à Daech en provenance de plus de soixante pays, après que les États-Unis les eurent acheminés depuis les prisons syriennes tenues par les forces kurdes.

Des organisations de défense des droits humains ont régulièrement dénoncé le caractère expéditif de ces procédures irakiennes et l’insuffisance des garanties d’un procès équitable. Les juridictions irakiennes ont prononcé, au fil des années, des centaines de condamnations à mort et à perpétuité pour des faits qualifiés de terrorisme, y compris à l’encontre de combattants étrangers.

Daech avait pris le contrôle de vastes territoires en Irak et en Syrie à partir de 2014, se rendant coupable de massacres et de réduction en esclavage sexuel de femmes et de filles. L’Irak a proclamé la victoire militaire sur le groupe en 2017, avec l’appui d’une coalition internationale. Les forces kurdes soutenues par Washington ont ensuite défait l’organisation en Syrie deux ans plus tard. Le pays continue néanmoins d’exhumer des charniers et de recueillir des témoignages sur les crimes commis durant cette période.