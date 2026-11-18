Le Salvador déploie plus de deux mille soldats en Haïti après la disparition de quatre aviateurs lors d'une attaque près de Port-au-Prince. Ce renforcement des forces soulève des interrogations sur l'objectif de la mission, qui devrait prioriser la protection des civils, comme l'a rappelé les Nations unies.

Le Salvador a envoyé plus de deux mille militaires en Haïti fin octobre, après la disparition de quatre aviateurs appartenant à une force internationale antigangs, portés manquants à la suite d’une attaque aux abords de Port-au-Prince. Les Nations unies ont appelé mardi à placer la protection des civils au cœur des opérations de sécurité.

Fin octobre, le Salvador a procédé au déploiement massif de quelque deux mille soldats sur le territoire haïtien. Cette intervention fait suite à la disparition de quatre aviateurs membres d’une force internationale mandatée pour lutter contre les gangs qui sèment le chaos dans le pays depuis plusieurs années. Ces militaires ont été portés manquants après une attaque survenue à proximité de la capitale, Port-au-Prince.

La présence salvadorienne en Haïti soulève des questions sur la nature et les limites de cette mission, dont l’ampleur tranche avec l’objectif initial annoncé : retrouver les quatre hommes disparus. Le président Nayib Bukele, connu pour sa politique sécuritaire musclée contre les gangs dans son propre pays, étend ainsi son modèle au-delà des frontières du Salvador.

Mardi 17 novembre, les Nations unies ont pris la parole pour appeler les forces de sécurité présentes sur le sol haïtien à accorder la priorité à la protection de la population civile, rappelant que la lutte contre les groupes armés ne saurait se faire au détriment des habitants.