L'alliance entre la Serbie et la Chine, longtemps célébrée par l'ex-président Vučić, s'effondre sous le poids d'accidents mortels et de corruption. La colère populaire, alimentée par des problèmes environnementaux, profite au Parti des étudiants qui remporte les élections, marquant un tournant dans la politique serbe et une remise en question des relations avec Pékin.

Longtemps choyée par l’ancien président serbe Aleksandar Vučić, la Chine est devenue le premier investisseur du pays. Mais accidents mortels, pollution et corruption ont fini par retourner une partie de la population contre cette alliance, ouvrant la voie à la victoire du Parti des étudiants.

Pendant des années, Aleksandar Vučić a fait de la Chine un partenaire privilégié, presque un modèle. Pékin a répondu à cet enthousiasme par des investissements massifs qui ont fait de lui le premier bailleur de fonds étranger de la Serbie. Usines, infrastructures, contrats publics : le partenariat semblait indéfectible, et l’ancien président en tirait une fierté politique affichée.

Mais derrière la vitrine des inaugurations officielles, une autre réalité s’est imposée progressivement. Des accidents industriels mortels, une pollution atmosphérique et environnementale documentée autour de plusieurs sites d’exploitation, et des soupçons persistants de corruption dans l’attribution des marchés ont alimenté un ressentiment croissant au sein de la population. Ce que Vučić présentait comme un levier de développement est devenu, pour une part significative des Serbes, le symbole d’une gouvernance opaque et d’un prix humain trop élevé.

Cette colère a trouvé un débouché politique inattendu : le Parti des étudiants, porté par une mobilisation de la jeunesse, a réussi à défaire l’ancien homme fort du pays. La défaite de Vučić marque ainsi une bascule dans la vie politique serbe, où la question des contreparties réelles de l’alliance avec Pékin s’est imposée au cœur du débat public.

La Serbie n’est pas un cas isolé. Plusieurs pays d’Europe centrale et des Balkans réévaluent leurs relations avec la Chine sous la pression de leurs opinions publiques, après avoir constaté que les promesses d’investissement s’accompagnaient parfois de conditions sociales et environnementales difficiles à défendre.