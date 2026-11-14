Benyamin Netanyahou intensifie sa rhétorique contre l'Iran en affirmant que le renversement du régime iranien est crucial pour la sécurité d'Israël. Ses propos surviennent dans un contexte de tensions régionales croissantes et de discussions avec les États-Unis sur d'éventuelles opérations militaires. Ces enjeux pourraient engendrer une escalade ou des décisions stratégiques majeures durant sa période de transition politique.

Le Premier ministre israélien sortant, Benyamin Netanyahou, réaffirme sa volonté de mettre définitivement fin à la menace que représente, selon lui, le régime iranien pour Israël. Accusant Téhéran de chercher à relancer son programme nucléaire militaire, il considère que le renversement du pouvoir iranien constitue la seule solution durable. Ces déclarations interviennent dans un contexte de fortes tensions régionales et de discussions avec Washington sur une éventuelle reprise des opérations militaires.

Benyamin Netanyahou maintient une ligne particulièrement ferme à l’égard de l’Iran. Le 10 novembre, lors de l’installation de la nouvelle Knesset, le Premier ministre israélien sortant a réaffirmé que la République islamique représentait toujours une menace existentielle pour son pays. Selon lui, les opérations militaires conduites cette année contre les installations iraniennes ont permis d’affaiblir les capacités de Téhéran, sans pour autant supprimer définitivement le danger. Il accuse les autorités iraniennes de chercher à reconstituer leur programme nucléaire et estime que les dirigeants israéliens doivent poursuivre leurs efforts pour empêcher cette évolution.

Le dirigeant israélien avait déjà formulé cet objectif le 21 octobre, lors d’une cérémonie militaire, en affirmant que le renversement du régime iranien constituait le seul moyen d’éliminer durablement la menace. Il avait alors indiqué avoir transmis cette orientation à l’armée israélienne, au Mossad et aux services de sécurité. Ces déclarations s’inscrivent dans une stratégie politique et militaire assumée, qui ne se limite plus à empêcher l’Iran de disposer de l’arme nucléaire, mais envisage également un changement de pouvoir à Téhéran. Les accusations israéliennes concernant une reprise du programme nucléaire militaire iranien n’ont toutefois pas été établies de manière indépendante dans les informations disponibles.

Le renversement du régime iranien présenté comme un objectif stratégique

Depuis plusieurs mois, Benyamin Netanyahou multiplie les avertissements à l’encontre des autorités iraniennes. Le Premier ministre considère que les frappes menées conjointement par Israël et les États-Unis depuis février 2026 ont profondément affaibli la République islamique. Il estime néanmoins que les capacités militaires restantes de Téhéran, notamment dans les domaines nucléaire et balistique, constituent toujours un danger pour la sécurité israélienne. Le dirigeant accuse également le nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, de poursuivre la politique de son père, Ali Khamenei, tué lors des premières frappes de la guerre.

Cette position représente un enjeu majeur pour l’avenir du Moyen-Orient. Une stratégie visant explicitement à renverser les autorités iraniennes pourrait entraîner une nouvelle phase de confrontation régionale, avec des conséquences difficiles à anticiper. L’Iran conserve des capacités militaires et entretient des relations avec plusieurs organisations armées présentes dans la région. Pour Israël, la question dépasse donc les seules installations nucléaires et concerne également les missiles balistiques, les réseaux d’influence régionaux et la possibilité de nouvelles attaques contre son territoire.

Washington au cœur des discussions sur une nouvelle offensive

Les États-Unis occupent une place centrale dans les calculs stratégiques israéliens. Le président américain Donald Trump a soutenu les opérations militaires conduites contre l’Iran, tout en manifestant à plusieurs reprises des réserves sur le calendrier d’une éventuelle reprise des frappes. Les conséquences économiques du conflit, notamment sur les prix de l’énergie et la circulation maritime dans le détroit d’Ormuz, constituent des préoccupations importantes pour Washington. Les autorités américaines cherchent également à préserver leurs intérêts militaires et diplomatiques dans une région déjà profondément déstabilisée.

Selon des informations publiées le 14 novembre par l’agence Anadolu, citant des médias israéliens, Benyamin Netanyahou aurait évoqué avec Gadi Eisenkot, chargé de former le prochain gouvernement, la possibilité de nouvelles frappes contre l’Iran. Le chef du Mossad, Roman Gofman, se serait également rendu à Washington pour discuter de la situation avec des responsables américains. Ces démarches témoignent de la persistance des préoccupations israéliennes, même si aucune décision officielle concernant une nouvelle opération militaire n’a été annoncée.

Une période de transition politique sensible en Israël

Les déclarations de Benyamin Netanyahou interviennent dans un contexte politique particulier. À la suite des élections législatives israéliennes du 27 octobre, Gadi Eisenkot a été chargé de constituer une nouvelle coalition gouvernementale. Netanyahou demeure Premier ministre sortant pendant cette période de transition. La question iranienne occupe une place importante dans les échanges entre les responsables politiques et militaires, alors que certaines décisions stratégiques pourraient engager durablement le pays.

Cette situation soulève des interrogations sur les marges de manœuvre du gouvernement sortant. Selon la chaîne israélienne Channel 12, des désaccords auraient émergé entre Netanyahou et certains responsables militaires concernant l’opportunité de nouvelles opérations contre l’Iran. Le bureau du Premier ministre a toutefois démenti ces informations. Les discussions avec Gadi Eisenkot pourraient ainsi permettre d’assurer une continuité dans l’évaluation des menaces, tout en évitant que des décisions majeures soient prises sans concertation pendant la transition politique.

Le risque d’une nouvelle escalade au Moyen-Orient

La perspective d’une reprise des frappes contre l’Iran suscite de nombreuses inquiétudes concernant la stabilité régionale. Le conflit engagé en février 2026 a déjà provoqué d’importantes perturbations économiques et militaires, notamment dans le Golfe. Les tensions autour du détroit d’Ormuz, passage stratégique pour le commerce mondial des hydrocarbures, ont montré les conséquences internationales que pouvait entraîner une confrontation directe entre Washington, Israël et Téhéran. Une nouvelle escalade pourrait affecter les marchés énergétiques, les échanges commerciaux et la sécurité de plusieurs pays voisins.

Les autorités iraniennes considèrent pour leur part les opérations israéliennes et américaines comme des atteintes à leur souveraineté. Téhéran rejette les accusations selon lesquelles son programme nucléaire serait destiné à fabriquer une arme atomique, tout en défendant son droit à développer des activités nucléaires civiles. La question de la vérification internationale demeure centrale pour déterminer la réalité des capacités iraniennes et les risques associés. Dans ce contexte, les possibilités de négociation restent étroitement liées aux rapports de force militaires et aux positions des différents gouvernements concernés.

Une promesse politique aux conséquences encore incertaines

En promettant d’éliminer définitivement la menace iranienne, Benyamin Netanyahou réaffirme l’une des principales orientations de sa politique de sécurité nationale. Le dirigeant israélien considère que les opérations déjà conduites ont créé des conditions favorables à un affaiblissement durable de la République islamique. Mais la transformation de cet objectif en réalité politique et militaire demeure incertaine. Le renversement d’un gouvernement ne garantit pas nécessairement la disparition de ses capacités militaires, ni l’émergence d’un pouvoir plus favorable à la stabilité régionale.

L’évolution de la situation dépendra désormais de plusieurs facteurs : les décisions du prochain gouvernement israélien, la position de l’administration américaine, les capacités de réaction iraniennes et les éventuelles initiatives diplomatiques. À ce stade, les déclarations de Netanyahou constituent avant tout l’affirmation d’un objectif stratégique, et non l’annonce d’une opération imminente. Dans un Moyen-Orient marqué par plusieurs années de conflits, la possibilité d’une nouvelle confrontation directe entre Israël et l’Iran demeure néanmoins un sujet majeur de préoccupation internationale.