La rencontre trilatérale entre Donald Trump, Vladimir Poutine et Xi Jinping, prévue le 19 novembre à Shenzhen, vise à discuter de désarmement nucléaire et de la situation en Iran, sans aborder la guerre en Ukraine. Cet événement marque une étape significative dans les relations entre ces grandes puissances malgré des divergences d'intérêts.

La Maison Blanche a annoncé vendredi 13 novembre une rencontre trilatérale entre Donald Trump, Vladimir Poutine et Xi Jinping, prévue jeudi 19 novembre à Shenzhen, en Chine. Les dirigeants américain, russe et chinois doivent notamment discuter de désarmement nucléaire et de la situation en Iran. En revanche, Washington affirme que la guerre en Ukraine ne figurera pas à l’ordre du jour de ce rendez-vous diplomatique inédit, qui pourrait marquer une nouvelle étape dans les relations entre les trois puissances.

Les présidents des États-Unis, de la Russie et de la Chine devraient se retrouver autour d’une même table jeudi 19 novembre, en marge du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC), organisé à Shenzhen. L’annonce a été faite vendredi soir par la porte-parole de la Maison Blanche, Olivia Wales, lors d’un échange avec les journalistes. Cette rencontre, présentée comme une première entre les trois dirigeants dans ce format, intervient dans un contexte international marqué par les tensions militaires, la rivalité économique entre Washington et Pékin et les incertitudes entourant les relations entre la Russie et les puissances occidentales.

La réunion doit constituer l’un des temps forts du déplacement asiatique de Donald Trump. Le président américain quittera Washington lundi 16 novembre pour participer à un sommet de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est, aux Philippines, avant de rejoindre la Chine. Si Washington a officiellement annoncé le rendez-vous, Pékin et Moscou n’avaient pas encore confirmé publiquement sa tenue samedi matin. Les préparatifs diplomatiques se poursuivent donc autour d’un événement dont la portée pourrait dépasser largement le cadre habituel des rencontres économiques de l’APEC.

Le désarmement nucléaire au cœur des discussions

La question des arsenaux nucléaires devrait occuper une place centrale dans les échanges. Donald Trump souhaite engager une discussion sur la réduction du nombre d’armes nucléaires dans le monde, alors que les États-Unis et la Russie possèdent les deux plus importants stocks de têtes nucléaires. L’expiration, en février 2026, du dernier grand traité bilatéral de limitation des armes stratégiques entre Washington et Moscou a renforcé les inquiétudes concernant l’avenir du contrôle des armements. La Maison Blanche espère désormais associer la Chine à une réflexion plus large sur ce sujet.

Cette ambition se heurte néanmoins à des divergences importantes. Pékin a jusqu’à présent manifesté peu d’intérêt pour un accord trilatéral, soulignant notamment que son arsenal demeure nettement inférieur à ceux des États-Unis et de la Russie. Un responsable américain a d’ailleurs prévenu que Washington ne s’attendait pas à la conclusion d’un accord lors de cette première rencontre. L’objectif serait plutôt d’ouvrir un dialogue susceptible de déboucher, à plus long terme, sur de nouvelles discussions concernant la maîtrise des armements.

L’Iran au programme, mais pas la guerre en Ukraine

La situation au Moyen-Orient constituera un autre dossier majeur. Selon un haut responsable américain, Donald Trump entend évoquer l’Iran avec Vladimir Poutine et Xi Jinping, dans un contexte de tensions persistantes autour des activités nucléaires iraniennes et des opérations militaires américaines dans la région. La Russie et la Chine entretiennent toutes deux des relations diplomatiques et économiques avec Téhéran, ce qui donne à cette discussion une dimension stratégique particulière.

En revanche, la Maison Blanche assure que la guerre en Ukraine ne devrait pas être abordée lors de cette rencontre trilatérale. Washington considère que les négociations concernant le conflit suivent un processus distinct, associant notamment les représentants ukrainiens et russes. Cette précision intervient alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exprimé ses inquiétudes face à la perspective de discussions entre grandes puissances susceptibles d’affecter l’avenir de son pays sans sa participation. Les autorités américaines affirment vouloir maintenir les négociations ukrainiennes dans leur cadre actuel.

Vladimir Poutine de retour dans un grand rendez-vous diplomatique

La participation annoncée de Vladimir Poutine représente également un événement politique important. Depuis le déclenchement de l’invasion russe de l’Ukraine en février 2022, le président russe fait l’objet d’un isolement diplomatique de la part de nombreux pays occidentaux. Sa présence aux côtés de Donald Trump et de Xi Jinping lui offrirait une nouvelle occasion de participer à des discussions internationales de premier plan. Les trois dirigeants avaient déjà entretenu des relations bilatérales, mais jamais dans un format réunissant simultanément les présidents des trois puissances.

Ce sommet intervient également un peu plus d’un an après la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska. Les deux dirigeants ne devraient toutefois pas organiser de tête-à-tête séparé à Shenzhen. À l’inverse, Donald Trump doit participer à un déjeuner de travail avec Xi Jinping jeudi, à l’occasion de leur quatrième rencontre depuis son retour à la Maison Blanche en janvier 2025. Les discussions bilatérales devraient notamment porter sur les relations économiques et les technologies stratégiques, dans un contexte de concurrence accrue entre les deux premières économies mondiales.

Une rencontre symbolique aux conséquences encore incertaines

Au-delà des sujets officiellement annoncés, cette réunion pourrait illustrer une évolution des équilibres diplomatiques internationaux. Les États-Unis, la Russie et la Chine disposent d’une influence considérable sur les questions militaires, énergétiques et économiques. Leur capacité à dialoguer sur des enjeux communs pourrait contribuer à réduire certaines tensions, mais leurs intérêts demeurent profondément divergents, notamment concernant la sécurité européenne, les échanges commerciaux et l’organisation de l’ordre international.

La Maison Blanche cherche à présenter ce rendez-vous comme une occasion d’engager un dialogue direct entre les principales puissances nucléaires. Pour la Chine, pays hôte, la présence simultanée des dirigeants américain et russe pourrait également renforcer la visibilité diplomatique du sommet de l’APEC. Quant à Vladimir Poutine, cette rencontre lui permettrait de réaffirmer la place de la Russie dans les discussions stratégiques mondiales. Aucun résultat concret n’est cependant garanti.

Jeudi 19 novembre, les regards se tourneront donc vers Shenzhen, où Donald Trump, Vladimir Poutine et Xi Jinping devraient apparaître ensemble pour un rendez-vous diplomatique exceptionnel. Si la réduction des arsenaux nucléaires et la situation iranienne constituent les principaux sujets annoncés, l’importance de cette réunion résidera aussi dans le simple fait de réunir les trois dirigeants. Reste à savoir si cette première rencontre ouvrira la voie à des négociations durables ou si elle restera avant tout un événement symbolique dans un contexte international particulièrement tendu.