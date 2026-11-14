États-Unis : l’affaire Nvidia se transforme en crise politique pour Donald Trump

Ce qui avait commencé comme un scandale personnel impliquant Jensen Huang, l’ancien patron de Nvidia, prend désormais une dimension politique majeure aux États-Unis. Des soupçons d’espionnage chinois, de possibles contournements des restrictions américaines sur les semi-conducteurs et des interrogations sur l’attitude de la Maison Blanche placent Donald Trump et plusieurs membres de son gouvernement sous pression. Républicains et démocrates réclament des explications sur la gestion de ce dossier sensible pour la sécurité nationale.

L’affaire Nvidia dépasse désormais largement les frontières de la Silicon Valley. Après la démission de Jensen Huang, jeudi 12 novembre, les révélations concernant ses relations avec Alice Huang, une entrepreneuse chinoise soupçonnée par les services de renseignement américains d’avoir travaillé pour Pékin, provoquent des remous jusqu’au sommet de l’administration Trump. Selon des informations publiées par le New York Times, le président américain aurait été personnellement averti dès le mois de mai des risques entourant cette relation. Donald Trump conteste avoir été informé à cette époque, tandis que les parlementaires cherchent à comprendre pourquoi aucune mesure plus ferme n’aurait été prise.

Au cœur des interrogations figure également Megaspeed, une entreprise installée à Singapour et précédemment dirigée par Alice Huang. Cette société aurait acquis plusieurs milliards de dollars de puces Nvidia, dont certaines auraient pu être utilisées par des entreprises chinoises pour développer leurs capacités en intelligence artificielle. Les enquêteurs examinent la possibilité que des composants soumis aux restrictions américaines aient été transférés illégalement vers la Chine, notamment par l’intermédiaire d’infrastructures situées en Asie du Sud-Est. Ces soupçons restent à établir, mais ils soulèvent une question stratégique pour Washington : les contrôles américains sur les exportations de technologies sensibles ont-ils été correctement appliqués ?

Des tensions inédites au sein de l’administration Trump

La controverse a pris une nouvelle ampleur vendredi 13 novembre lorsque le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a publiquement mis en cause le département du Commerce, dirigé par Howard Lutnick. Lors d’un entretien sur CNBC, il a expliqué que plusieurs administrations fédérales souhaitaient depuis des mois inscrire Megaspeed sur une liste noire commerciale. Selon lui, le Trésor, le Pentagone, le département d’État et les services chargés de la politique commerciale soutenaient cette démarche, mais le département du Commerce n’aurait pas donné suite. Cette prise de position inhabituelle révèle des désaccords importants au sein du gouvernement américain.

Howard Lutnick se retrouve désormais directement exposé. Responsable de l’application des restrictions américaines sur les exportations de semi-conducteurs, il doit répondre aux questions des parlementaires sur les autorisations accordées aux entreprises liées à Nvidia. Plusieurs élus s’interrogent également sur ses relations avec le secteur technologique et sur les éventuels conflits d’intérêts susceptibles d’avoir influencé certaines décisions. Le secrétaire au Commerce a accepté le principe d’une audition devant le Sénat, alors que la pression politique continue de s’intensifier.

Le Congrès réclame des comptes à la Maison Blanche

Les interrogations ne viennent pas uniquement de l’opposition démocrate. Plusieurs parlementaires républicains demandent également des explications sur les conditions dans lesquelles des technologies américaines sensibles auraient pu être accessibles à des entreprises chinoises. Le sénateur républicain Jim Banks a notamment réclamé une audition rapide d’Howard Lutnick. À la Chambre des représentants, trois commissions souhaitent entendre Jensen Huang afin de déterminer si la sécurité nationale a pu être compromise.

Les démocrates concentrent leurs critiques sur la proximité entre Donald Trump et l’ancien dirigeant de Nvidia. Le chef de file démocrate au Sénat, Chuck Schumer, demande notamment ce que savait le président américain des soupçons concernant Alice Huang et pourquoi Jensen Huang aurait continué de bénéficier d’un accès privilégié à la Maison Blanche. Le patron de Nvidia avait entretenu des relations étroites avec l’administration républicaine, défendant notamment un assouplissement des restrictions commerciales permettant à son entreprise de vendre certaines puces au marché chinois.

La politique américaine envers la Chine au centre des interrogations

Au-delà des responsabilités individuelles, cette affaire met en lumière les contradictions de la politique américaine dans le domaine de l’intelligence artificielle. Washington cherche depuis plusieurs années à empêcher Pékin d’accéder aux composants les plus performants, considérés comme essentiels au développement des technologies militaires et des systèmes d’IA avancés. Dans le même temps, les grandes entreprises américaines de semi-conducteurs souhaitent préserver leur accès à l’immense marché chinois, qui représente un débouché commercial majeur.

Nvidia occupe une position centrale dans cet équilibre délicat. Ses processeurs sont devenus indispensables au développement de nombreux modèles d’intelligence artificielle. L’entreprise a bénéficié de la croissance spectaculaire du secteur et de relations étroites avec plusieurs responsables politiques américains. Les révélations concernant Megaspeed pourraient désormais conduire les autorités à réexaminer certaines pratiques commerciales, particulièrement si des transferts de composants interdits étaient confirmés.

Une crise qui fragilise également le géant des semi-conducteurs

Pour Nvidia, les conséquences dépassent la seule démission de son dirigeant historique. Jensen Huang avait cofondé l’entreprise en 1993 et accompagné son développement jusqu’à en faire l’un des principaux groupes technologiques mondiaux. Son départ brutal ouvre une période d’incertitude sur la gouvernance, la stratégie commerciale et les relations avec les autorités américaines. La directrice financière Colette Kress assure provisoirement la direction du groupe, tandis que plusieurs noms circulent pour lui succéder.

Les marchés financiers suivent attentivement cette transition. L’action Nvidia a fortement reculé depuis les premières révélations, dans un contexte d’inquiétudes concernant les conséquences commerciales et réglementaires de l’affaire. L’entreprise joue également un rôle financier considérable dans l’écosystème de l’intelligence artificielle, notamment grâce à ses investissements dans de nombreuses start-up. Une réorientation de sa stratégie pourrait donc avoir des répercussions bien au-delà de ses propres activités.

Donald Trump face à une affaire aux conséquences diplomatiques

La crise intervient à un moment particulièrement sensible pour Donald Trump, attendu prochainement en Chine pour de nouvelles discussions avec le président Xi Jinping. Le chef de l’État américain devra aborder les relations commerciales et technologiques entre les deux puissances alors que son administration est accusée de ne pas avoir suffisamment protégé certaines technologies stratégiques. Les soupçons visant Alice Huang restent néanmoins contestés par Pékin, qui rejette les accusations d’espionnage.

Le ministère américain de la Justice appelle également à la prudence. Son responsable, Todd Blanche, a rappelé qu’aucune conclusion définitive n’avait été établie concernant les activités présumées de l’entrepreneuse chinoise. Cette réserve souligne la nécessité de distinguer les soupçons des faits démontrés. Mais sur le terrain politique, les questions se multiplient déjà : qui connaissait les alertes des services de renseignement, pourquoi certaines restrictions n’ont-elles pas été appliquées et dans quelle mesure les relations entre les dirigeants de la tech et la Maison Blanche ont-elles pesé sur les décisions publiques ?