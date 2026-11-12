Scandale Nvidia : Jensen Huang sur le point d’être évincé à cause de ses deux maîtresses, dont une espionne chinoise

Jensen Huang, le PDG de Nvidia, est sous pression après la découverte de deux liaisons, dont l'une avec une femme soupçonnée d'espionnage pour la Chine. Le conseil d'administration envisage son éviction, tandis que la chute de l'action de l'entreprise illustre les répercussions de cette crise sur la confiance des investisseurs.

Le patron de Nvidia, Jensen Huang, pourrait perdre son poste après la révélation de deux liaisons extraconjugales, dont l’une avec une femme soupçonnée de travailler pour les services de renseignement chinois. Le conseil d’administration du géant américain des semi-conducteurs préparerait l’éviction de son cofondateur et directeur général, âgé de 63 ans. Une réunion des administrateurs était envisagée dès mercredi pour décider de son avenir, alors que l’affaire a provoqué une chute de plus de 8% de l’action Nvidia dans les échanges après la clôture de Wall Street.

Une maîtresse soupçonnée d’espionnage pour la Chine

La première affaire concerne Alice Huang, une femme d’affaires liée à Megaspeed International, une entreprise de centres de données basée à Singapour et cliente importante de Nvidia. Les services de renseignement américains la soupçonnent d’entretenir des liens avec les services secrets chinois et d’avoir facilité l’acheminement de processeurs américains vers des entreprises chinoises.

La relation entre Jensen Huang et Alice Huang a provoqué une véritable crise au sein de Nvidia. Les autorités américaines cherchent notamment à déterminer si des informations confidentielles ont pu être transmises à Pékin et si des puces électroniques soumises à des restrictions d’exportation ont été détournées vers la Chine.

Cette affaire avait déjà conduit Nvidia à ouvrir une enquête indépendante sur les soupçons d’espionnage entourant son PDG⁠. Aucune preuve publique n’établit toutefois que Jensen Huang aurait volontairement transmis des secrets industriels aux autorités chinoises.

Une deuxième maîtresse au sein même de Nvidia

Les révélations se sont aggravées mercredi avec la découverte d’une deuxième relation extraconjugale. Jensen Huang aurait également entretenu une liaison avec Kimberly Powell, vice-présidente de Nvidia chargée du secteur de la santé. Cette dirigeante travaille au sein de l’entreprise et relève directement de l’autorité du PDG.

Cette nouvelle affaire place Jensen Huang dans une situation particulièrement délicate. Elle soulève des questions concernant les relations hiérarchiques au sein du groupe et les règles de conduite imposées aux dirigeants. Kimberly Powell n’a pas répondu publiquement aux demandes de commentaires concernant cette liaison présumée.

Jensen Huang reconnaît son infidélité et présente ses excuses

Dimanche, Jensen Huang avait reconnu avoir trompé son épouse Lori, avec laquelle il est marié depuis une quarantaine d’années. Dans un message adressé aux salariés de Nvidia, il avait admis : « J’ai été infidèle à ma femme. »

Le dirigeant avait également présenté ses excuses pour avoir trahi la confiance de sa famille et de ses collaborateurs. Le conseil d’administration avait alors annoncé l’ouverture d’une enquête indépendante destinée à examiner les circonstances de sa relation avec Alice Huang et les éventuelles conséquences pour la sécurité de l’entreprise.

À ce moment-là, les administrateurs avaient encore publiquement exprimé leur confiance envers Jensen Huang. Les nouvelles révélations concernant Kimberly Powell semblent avoir profondément modifié la situation.

Le conseil d’administration prépare son éviction

Le conseil d’administration de Nvidia préparerait désormais le départ de Jensen Huang. Une réunion pouvait se tenir dès mercredi afin de déterminer s’il devait conserver ses fonctions. Les statuts de l’entreprise permettent aux administrateurs de révoquer le directeur général à la majorité, avec ou sans motif particulier.

Nvidia compte onze administrateurs, dont dix considérés comme indépendants. La décision pourrait donc être prise sans l’accord de Jensen Huang, qui dirige pourtant l’entreprise depuis sa création en 1993.

Aucune révocation officielle n’a été annoncée à ce stade. Jensen Huang demeure donc directeur général, même si son maintien à la tête du groupe apparaît désormais sérieusement menacé.

Une chute de 8% en Bourse et des centaines de milliards envolés

Les marchés financiers ont brutalement réagi à l’annonce de cette possible éviction. L’action Nvidia a perdu environ 8% dans les échanges après la clôture de Wall Street. En tenant compte des pertes enregistrées depuis l’annonce de l’enquête interne, la capitalisation boursière du groupe aurait reculé d’environ 600 milliards de dollars.

Le départ de Jensen Huang constituerait un bouleversement pour l’entreprise qu’il a cofondée il y a trente-trois ans. Sous sa direction, Nvidia est passée du marché des cartes graphiques pour jeux vidéo à celui des processeurs indispensables au développement de l’intelligence artificielle.

Le milliardaire détient environ 3,6% du capital du groupe. Aucun successeur évident n’a été identifié pour reprendre les commandes de cette entreprise valorisée à plusieurs milliers de milliards de dollars.

Donald Trump avait défendu Jensen Huang

L’affaire prend également une dimension politique. Jensen Huang entretient des relations étroites avec Donald Trump et a régulièrement plaidé pour un assouplissement des restrictions américaines sur les exportations de processeurs vers la Chine.

Le président américain avait publiquement défendu le dirigeant de Nvidia après les premières révélations. Mais les soupçons d’espionnage entourant Alice Huang ont provoqué de vives réactions à Washington, où plusieurs parlementaires réclament des explications sur les relations du patron de Nvidia et les éventuelles conséquences pour la sécurité nationale.

Une action collective a également été engagée contre Nvidia et Jensen Huang par des actionnaires qui accusent l’entreprise d’avoir dissimulé des informations susceptibles d’affecter sa valeur boursière. Parallèlement, les administrateurs ont confié une enquête indépendante à des spécialistes des investigations internes.

Jensen Huang, qui a fait de Nvidia l’un des groupes les plus puissants de la planète, se retrouve ainsi confronté à la menace la plus sérieuse pesant sur sa carrière depuis la fondation de l’entreprise. Le conseil d’administration doit désormais décider s’il peut continuer à diriger Nvidia, alors que les investigations concernant Alice Huang et les éventuels transferts de technologies américaines vers la Chine se poursuivent.

Le lien interne est direct, vérifié et intégré dans le corps de l’article. Les deux relations restent présentées selon leur degré de confirmation, et aucune éviction n’est annoncée comme définitive.