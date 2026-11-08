Les États-Unis proposent une récompense de 20 millions de dollars pour des renseignements sur le programme nucléaire iranien, dans un contexte de tensions croissantes entre les deux pays. Washington maintient la pression sur Téhéran avec des blocus et annonce des négociations en vue d'un accord, tout en faisant face à des oppositions internes.

Le département d’État américain a annoncé une récompense pouvant atteindre 20 millions de dollars pour toute information utile sur le programme nucléaire de l’Iran, dans un contexte de conflit ouvert entre les deux pays et de tractations diplomatiques discrètes.

Le programme Rewards for Justice du département d’État américain a mis sur la table une prime de 20 millions de dollars destinée à quiconque fournirait des renseignements exploitables sur le programme nucléaire iranien. La récompense vise des informations portant sur les « installations, équipements et personnels associés », et s’accompagne d’une offre de relocalisation pour le ou les informateurs.

Cette annonce intervient alors que les États-Unis maintiennent une pression militaire et économique intense sur Téhéran. Le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) a par ailleurs annoncé la création d’une nouvelle unité baptisée Task Force Iron Gate, basée à Tampa, en Floride, dont la mission sera de restreindre les transferts d’armes iraniens et les flux financiers illicites. Selon le Centcom, le blocus naval des ports iraniens aurait déjà empêché l’exportation de plus de 25 milliards de dollars de pétrole brut.

Washington justifie cette offensive d’information en pointant les manquements de Téhéran à ses obligations vis-à-vis de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). Le département d’État souligne que l’Iran n’a pas respecté ses engagements en matière de garanties, ce qui a conduit l’agence onusienne à perdre toute « continuité de connaissance » sur la production et les stocks de centrifugeuses iraniennes. Ces équipements servent à enrichir l’uranium : à des niveaux modérés, il peut alimenter des réacteurs civils ; enrichi à environ 90 % de pureté ou au-delà, il devient utilisable pour fabriquer une arme nucléaire.

L’Iran réfute toute ambition militaire et maintient que son programme est exclusivement pacifique. Donald Trump avait pourtant affirmé, à la suite des frappes américaines et israéliennes, que les installations nucléaires iraniennes avaient été « complètement et totalement anéanties ». Le président américain a également évoqué la possibilité de frapper le site souterrain dit de la « montagne Pickaxe », lié au programme nucléaire, assurant que l’opération serait réalisable « en une heure ».

Malgré cette rhétorique offensive, des signaux contradictoires émanent de Washington. Trump et son vice-président JD Vance ont tous deux reconnu que l’opposition populaire à la guerre contre l’Iran avait pesé lourd dans les pertes républicaines lors des élections de mi-mandat. Le président a affirmé vendredi que Téhéran souhaitait « très fortement » parvenir à un accord, ajoutant que des discussions étaient en cours. Le Qatar, qui joue un rôle de médiateur, a confirmé que les deux parties examinaient des propositions en vue d’un règlement.

Un accord préliminaire avait déjà été conclu en juin pour mettre fin au conflit et rouvrir le détroit d’Ormuz, mais il avait rapidement capoté après la reprise des attaques iraniennes contre des navires marchands et le rétablissement du blocus américain. Des négociateurs iraniens auraient depuis soumis une proposition prévoyant la réouverture du détroit dans un délai de deux jours, sous réserve que Washington satisfasse à sept conditions préalables.