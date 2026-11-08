De nouveaux bombardements russes sur la région de Kiev causent des destructions majeures, notamment d'une école maternelle et d'infrastructures énergétiques. Au moins cinq blessés sont signalés, alors que la vulnérabilité du réseau énergétique s'accentue à l'approche de l'hiver, malgré des pourparlers diplomatiques en cours.

De nouveaux bombardements russes ont visé la région de Kiev, endommageant des sites industriels, un pont et une école maternelle. Au moins cinq personnes ont été blessées, tandis que le réseau énergétique ukrainien subit une pression croissante à l’approche de l’hiver.

Les frappes se sont abattues sur plusieurs points de la région de Kiev, laissant derrière elles des incendies importants sur des sites industriels. Les équipes de secours ont travaillé plusieurs heures pour maîtriser les flammes, dirigeant de puissants jets d’eau vers des bâtiments partiellement effondrés.

Dans la capitale ukrainienne, une école maternelle a été soufflée par l’impact. La cour de l’établissement présente un cratère béant, et les murs éventrés laissent apparaître des jouets éparpillés parmi les gravats. Des équipes de déblaiement ont immédiatement été mobilisées sur place. Un pont et des infrastructures énergétiques ont également été endommagés lors de cette vague d’attaques, qui a fait au moins cinq blessés.

Ces bombardements s’inscrivent dans une stratégie russe répétée de ciblage du réseau électrique et de chauffage ukrainien. Avec l’hiver qui approche, les conséquences pour les populations civiles pourraient s’avérer particulièrement sévères, l’approvisionnement en électricité et en chaleur étant déjà fragilisé par des mois d’attaques successives.

La poursuite des frappes intervient malgré des discussions diplomatiques en cours impliquant l’Ukraine, la Russie et les États-Unis, sans que ces échanges n’aient jusqu’ici produit d’accalmie sur le terrain.