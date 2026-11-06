Espagne : après la catastrophe ferroviaire d’Urda, des soupçons de fraude sur les travaux de la ligne à grande vitesse

Suite à la catastrophe ferroviaire d'Urda, le Parquet européen ouvre une enquête sur l'utilisation des fonds communautaires destinés à la modernisation de la ligne à grande vitesse Madrid-Séville, soulevant des soupçons de fraude. Deux accidents mortels en moins d'un an renforcent les inquiétudes sur l'état des infrastructures et la gestion des investissements.

Le drame ferroviaire survenu le 28 octobre près d’Urda, dans la province espagnole de Tolède, prend désormais une dimension judiciaire européenne. Le Parquet européen a annoncé vendredi 6 novembre l’ouverture d’une enquête concernant de possibles irrégularités dans l’utilisation de financements communautaires destinés à moderniser la ligne à grande vitesse reliant Madrid à Séville. Cette décision intervient après un accident qui a coûté la vie à 69 personnes et provoqué une profonde émotion en Espagne. Les investigations portent notamment sur les fonds consacrés à la rénovation des infrastructures, aux équipements de sécurité, à la signalisation et aux systèmes de communication ferroviaires.

Les enquêteurs cherchent à déterminer si les sommes accordées par l’Union européenne ont effectivement été employées conformément à leur destination. Des agents de l’Unité centrale opérationnelle de la Garde civile espagnole ont été mobilisés pour recueillir des documents auprès de plusieurs institutions, notamment l’Adif, gestionnaire public des infrastructures ferroviaires, l’Agence nationale de sécurité ferroviaire et la Cour des comptes espagnole. La procédure a été engagée à l’initiative du Parquet européen, sans qu’une plainte préalable soit nécessaire. À ce stade, aucune fraude n’a été judiciairement établie et les investigations financières ne permettent pas de conclure à un lien entre d’éventuelles irrégularités et les causes techniques de l’accident.

Deux catastrophes en moins d’un an sur la même ligne

Cette nouvelle enquête intervient dans un contexte particulièrement sensible pour le réseau ferroviaire espagnol. Le 18 janvier 2026, un autre accident survenu à Adamuz, en Andalousie, avait déjà provoqué la mort de 46 personnes. En mars, le Parquet européen avait ouvert une première procédure concernant l’utilisation de fonds communautaires affectés à l’entretien de cette portion de la ligne Madrid-Séville. Les deux catastrophes, survenues à neuf mois d’intervalle sur le même axe ferroviaire, ont fait au total 115 morts. La répétition de ces drames accentue les interrogations sur l’état des infrastructures, les programmes de modernisation et les mécanismes de contrôle des investissements publics.

L’enjeu financier est considérable. En juin 2024, la Commission européenne avait accordé plus de 111 millions d’euros pour contribuer à la rénovation de cette liaison historique, inaugurée en 1992. Ces investissements devaient notamment permettre de remplacer certains équipements vieillissants et d’améliorer la fiabilité du réseau. Les investigations devront établir si les procédures d’attribution, d’exécution et de justification des dépenses ont respecté les règles européennes. Parallèlement, la justice espagnole poursuit ses propres recherches pour déterminer les circonstances exactes de la catastrophe d’Urda. Pour les autorités, ces procédures distinctes constituent désormais un enjeu majeur de transparence, alors que la confiance des voyageurs dans la sécurité du transport ferroviaire espagnol se trouve fragilisée.