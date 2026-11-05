La livre sterling atteint son plus haut niveau depuis le référendum sur le Brexit, soutenue par des anticipations de hausse des taux d'intérêt et une meilleure croissance économique. Bien que cela améliore le pouvoir d'achat pour les importations et voyages, les ménages emprunteurs risquent de faire face à des mensualités accrues si les taux augmentent.

La livre sterling a retrouvé, mercredi 4 novembre 2026, son niveau le plus élevé depuis le référendum sur le Brexit de juin 2016. Portée par les anticipations d’une hausse des taux d’intérêt, la croissance britannique et l’affaiblissement du dollar, la monnaie profite d’un regain de confiance des investisseurs. Une évolution favorable aux importations, mais qui pourrait s’accompagner de nouvelles difficultés pour les ménages emprunteurs.

La monnaie britannique connaît un net regain de vigueur sur les marchés financiers. Selon les données de la Banque d’Angleterre rapportées mercredi par la BBC, l’indice mesurant la valeur de la livre sterling face à un panier de 18 grandes devises internationales a atteint 86,4 points. Il s’agit de son plus haut niveau, à égalité avec un précédent sommet, depuis le référendum du 23 juin 2016, au cours duquel les Britanniques avaient voté en faveur de la sortie de l’Union européenne. Cet indice, dont la base 100 correspond à l’année 2005, permet d’évaluer la force globale de la monnaie au-delà de ses seules fluctuations face au dollar ou à l’euro.

La progression s’observe également sur les principales paires de devises. Mercredi matin, la livre gagnait environ 0,6 % face au dollar, atteignant 1,3495 dollar, son niveau le plus élevé depuis sept semaines. Elle progressait légèrement face à l’euro, qui s’échangeait autour de 83,43 pence. Cette hausse intervient dans un contexte de faiblesse du billet vert après la victoire des démocrates aux élections américaines de mi-mandat. Les investisseurs réévaluent les perspectives économiques et budgétaires des États-Unis, ce qui contribue à soutenir plusieurs monnaies européennes.

La Banque d’Angleterre au cœur des anticipations

L’un des principaux moteurs de cette appréciation réside dans les attentes concernant la politique monétaire britannique. La Banque d’Angleterre doit annoncer jeudi 5 novembre sa décision sur les taux d’intérêt. Les marchés anticipent largement une augmentation de 0,25 point, qui porterait son principal taux directeur de 3,75 % à 4 %. Il s’agirait de la première hausse depuis plus de trois ans, après une période durant laquelle la banque centrale avait progressivement assoupli sa politique monétaire.

Des taux d’intérêt plus élevés peuvent rendre les placements libellés en livres sterling plus attractifs pour les investisseurs internationaux. Cette perspective encourage les achats de monnaie britannique et soutient son cours. Toutefois, plusieurs analystes mettent en garde contre un optimisme excessif. Goldman Sachs estime notamment que les anticipations de hausse des taux sont déjà particulièrement importantes par rapport à celles observées dans d’autres grandes économies. Une décision moins restrictive que prévu pourrait donc entraîner un ajustement de la livre.

Une économie britannique mieux orientée que prévu

Au-delà de la politique monétaire, les investisseurs semblent également porter un regard plus favorable sur les perspectives économiques du Royaume-Uni. La croissance britannique a dépassé les attentes au cours des premiers mois de 2026, malgré les tensions internationales et la hausse des prix de l’énergie. Certains opérateurs évoquent également une stabilité politique relative et le rapprochement engagé avec l’Union européenne comme des facteurs contribuant à améliorer la perception du pays.

Cette évolution contraste avec les années qui ont suivi le référendum sur le Brexit. La livre avait fortement chuté après le vote de juin 2016, avant de subir de nouvelles périodes de faiblesse pendant les négociations de sortie de l’Union européenne. La pandémie de Covid-19 avait ensuite pesé sur les perspectives économiques, tandis que le mini-budget présenté par le gouvernement de Liz Truss en 2022 avait provoqué une crise de confiance sur les marchés financiers. Le retour de la monnaie à son niveau le plus élevé depuis le référendum constitue donc un signal important, sans signifier pour autant que les conséquences économiques du Brexit ont disparu.

Une bonne nouvelle pour les importations et les voyages

Pour les consommateurs britanniques, une livre plus forte présente plusieurs avantages. Elle réduit le coût en monnaie nationale des produits achetés à l’étranger, notamment les matières premières, certains équipements électroniques et les marchandises importées. Elle peut ainsi contribuer à limiter l’inflation, même si les effets sur les prix en magasin ne sont ni immédiats ni automatiques. Les entreprises qui dépendent de fournisseurs étrangers peuvent également bénéficier d’une diminution de certaines dépenses.

Les Britanniques voyageant à l’étranger disposent, de leur côté, d’un pouvoir d’achat plus important lorsque la livre s’apprécie face aux devises locales. Les séjours aux États-Unis et dans les pays de la zone euro peuvent devenir relativement moins coûteux. En revanche, cette évolution représente un défi pour les entreprises exportatrices britanniques, dont les produits peuvent devenir plus chers pour leurs clients étrangers. Le tourisme au Royaume-Uni pourrait également être affecté si les visiteurs internationaux doivent dépenser davantage pour leurs séjours.

Le risque d’une hausse du coût des crédits immobiliers

Le renforcement de la livre intervient toutefois dans un contexte moins favorable pour les ménages endettés. Si la Banque d’Angleterre relève ses taux, les emprunteurs disposant de crédits immobiliers à taux variable pourraient subir une augmentation de leurs mensualités. Les ménages arrivant au terme d’un prêt à taux fixe risquent également de devoir négocier de nouvelles conditions de financement moins avantageuses. Selon les estimations évoquées dans la presse britannique, environ 2,3 millions de foyers devront renouveler leur crédit immobilier au cours de l’année 2027.

La banque centrale doit donc trouver un équilibre entre la lutte contre l’inflation et la préservation de l’activité économique. La hausse des prix de l’énergie et des carburants continue de peser sur le pouvoir d’achat, tandis que la confiance des consommateurs montre des signes de fragilité. Le renforcement de la monnaie peut contribuer à atténuer certaines pressions inflationnistes, mais il ne compense pas nécessairement l’augmentation du coût du crédit pour les ménages.

Un symbole économique dix ans après le Brexit

La progression de la livre intervient un peu plus de dix ans après le vote qui avait profondément modifié les relations entre le Royaume-Uni et l’Union européenne. Depuis 2016, la monnaie britannique a régulièrement réagi aux incertitudes politiques, aux négociations commerciales et aux décisions de politique monétaire. Son retour à un sommet sur l’indice pondéré par les échanges commerciaux témoigne d’une amélioration de sa position relative face aux principales devises internationales.

Cette évolution doit néanmoins être interprétée avec prudence. L’indice de 86,4 points mesure la valeur extérieure de la livre, et non le niveau de vie des Britanniques ou la richesse réelle du pays. La décision de la Banque d’Angleterre, attendue jeudi, constituera une nouvelle étape déterminante. Elle permettra de savoir si les anticipations des marchés se concrétisent et si la monnaie britannique peut conserver sa dynamique dans les prochaines semaines.