Le dépouillement des élections législatives en Nouvelle-Zélande commence dans un contexte économique difficile et une compétition serrée entre la droite et l'opposition travailliste. Les résultats préliminaires montrent un score très rapproché, laissant présager des négociations complexes pour former le prochain gouvernement.

Le dépouillement des élections législatives a débuté ce samedi 7 novembre en Nouvelle-Zélande, à l’issue d’un scrutin particulièrement serré entre la droite au pouvoir et l’opposition travailliste. Près de 3,8 millions d’électeurs étaient appelés à renouveler leur Parlement, dans un contexte marqué par les difficultés économiques et la hausse du coût de la vie. Le Premier ministre sortant, Christopher Luxon, chef du Parti national, espère conserver le pouvoir après trois années à la tête d’une coalition conservatrice. Face à lui, Chris Hipkins, ancien Premier ministre et dirigeant du Parti travailliste, tente de ramener son camp aux responsabilités. Les derniers sondages publiés avant le vote plaçaient les deux principales formations à des niveaux très proches, sans permettre de dégager une majorité parlementaire claire.

La campagne électorale s’est largement concentrée sur les préoccupations économiques des Néo-Zélandais. La persistance de prix élevés, les difficultés d’accès au logement et la progression du chômage ont pesé sur les débats. Christopher Luxon a notamment promis de ne pas instaurer de nouveaux impôts, défendant la poursuite de sa politique économique et la stabilité de son gouvernement. Chris Hipkins a, de son côté, présenté plusieurs mesures destinées à alléger les dépenses des ménages et à soutenir le pouvoir d’achat. Le Premier ministre sortant a également dû affronter des tensions au sein de son propre parti, où deux tentatives de remise en cause de sa direction ont échoué durant son mandat. Cette instabilité politique, associée à une conjoncture économique difficile, a contribué à rendre l’issue du scrutin particulièrement imprévisible.

Les petits partis pourraient décider de la future majorité

Dans ce contexte, les formations minoritaires pourraient jouer un rôle déterminant dans la composition du prochain gouvernement. Le système électoral néo-zélandais, fondé sur une représentation proportionnelle mixte, favorise les accords entre plusieurs partis lorsque les principales forces politiques ne disposent pas d’une majorité absolue. Le Parti des Opportunités (TOP), formation centriste dirigée par Qiulae Wong, attire particulièrement l’attention. Crédité de plus de 5 % des intentions de vote dans certaines enquêtes d’opinion, il pourrait faire son entrée au Parlement et peser sur les négociations. Sa dirigeante s’est déclarée disposée à discuter avec les grandes formations, même si Christopher Luxon a exclu une alliance avec son mouvement. Les partenaires traditionnels du Parti national, ACT et New Zealand First, ainsi que les Verts et le parti maori, pourraient également influencer les équilibres parlementaires.

Les premières données du dépouillement confirment pour l’instant l’incertitude entourant le scrutin. Dans un décompte encore très partiel, portant sur moins de 2 % des résultats, le Parti national recueillait environ 31,3 % des suffrages contre 29,5 % pour les travaillistes. Ces chiffres ne permettent toutefois pas de déterminer la future majorité, plusieurs circonscriptions importantes restant à dépouiller. La commission électorale prévoit de publier l’essentiel des résultats préliminaires dans la soirée de samedi, tandis que les résultats officiels, intégrant notamment les votes spéciaux et ceux des électeurs résidant à l’étranger, sont attendus le 27 novembre. Si aucun bloc ne parvient à réunir une majorité de sièges, des négociations entre partis devront s’ouvrir pour désigner le prochain gouvernement. L’avenir politique de Christopher Luxon pourrait ainsi dépendre autant du résultat des urnes que des accords conclus dans les prochains jours.