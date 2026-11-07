Les États-Unis font face à une épidémie de rougeole sans précédent, avec 5 182 cas recensés en 2026, le chiffre le plus élevé depuis 1991. La baisse de la couverture vaccinale, désormais à 92,4 %, est identifiée comme un facteur clé de cette résurgence, avec des enfants représentant près de 60 % des infections.

Les États-Unis font face à une recrudescence particulièrement importante de la rougeole. Selon les dernières données publiées vendredi 6 novembre par les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC), 5 182 cas ont été confirmés depuis le début de l’année 2026. Il s’agit du bilan annuel le plus élevé enregistré dans le pays depuis 1991, soit trente-cinq ans. Cette progression intervient alors que les autorités sanitaires avaient recensé 2 289 contaminations sur l’ensemble de l’année 2025, déjà marquée par une forte circulation du virus. La situation suscite une inquiétude croissante parmi les professionnels de santé, qui alertent sur le retour d’une maladie extrêmement contagieuse, pourtant évitable grâce à la vaccination. Les enfants et les adolescents sont particulièrement concernés, représentant près de 60 % des personnes infectées.

L’ampleur de l’épidémie se mesure également à ses conséquences hospitalières. D’après les CDC, 562 personnes ont dû être hospitalisées depuis janvier, soit environ 11 % des cas recensés. Les autorités fédérales comptabilisent quatre décès associés à la rougeole en 2026, tandis que plusieurs États font état d’un bilan plus élevé selon leurs propres critères de surveillance. La Pennsylvanie figure parmi les territoires les plus touchés, avec une circulation particulièrement importante du virus. D’autres foyers épidémiques ont été identifiés dans plusieurs États, notamment en Caroline du Sud, dans l’Utah et au Texas. Au total, 43 flambées épidémiques ont été signalées cette année et 96 % des contaminations recensées sont liées à ces foyers. Ces chiffres témoignent d’une transmission désormais importante au sein de certaines communautés, alors que la rougeole avait été officiellement considérée comme éliminée du territoire américain en 2000.

La baisse de la vaccination favorise le retour de la maladie

Les autorités sanitaires identifient la diminution de la couverture vaccinale comme l’un des principaux facteurs de cette résurgence. Selon les CDC, 96 % des personnes contaminées en 2026 n’étaient pas vaccinées ou présentaient un statut vaccinal inconnu. La proportion d’enfants vaccinés contre la rougeole, les oreillons et la rubéole à leur entrée à l’école est passée de 95,2 % pendant l’année scolaire 2019-2020 à 92,4 % en 2025-2026. Cette baisse peut sembler limitée, mais elle représente un risque important pour une maladie dont la transmission est particulièrement rapide. Les spécialistes estiment qu’une couverture vaccinale d’environ 95 % avec deux doses est nécessaire pour empêcher durablement la circulation du virus dans une population. Lorsque ce seuil n’est plus atteint, des foyers épidémiques peuvent apparaître, notamment dans les communautés où de nombreux enfants ne sont pas protégés.

La question vaccinale occupe également une place importante dans le débat politique américain. Le secrétaire à la Santé de Donald Trump, Robert F. Kennedy Jr., est régulièrement critiqué par des médecins et des spécialistes des maladies infectieuses pour ses positions passées sur les vaccins. Plusieurs professionnels de santé estiment que la diffusion d’informations trompeuses et la défiance envers les institutions sanitaires contribuent à fragiliser les campagnes de prévention. La rougeole ne constitue pourtant pas une infection bénigne. Elle provoque généralement une forte fièvre, une toux, des symptômes respiratoires et une éruption cutanée, mais peut également entraîner des complications graves, notamment des pneumonies et des inflammations cérébrales. Les jeunes enfants et les personnes immunodéprimées sont particulièrement exposés aux formes sévères. Face à cette situation, les autorités sanitaires rappellent que la vaccination demeure le moyen le plus efficace de prévenir les contaminations et de limiter les hospitalisations. Avec plus de 5 000 cas recensés en moins d’un an, les États-Unis se retrouvent confrontés à un défi sanitaire qu’ils pensaient largement maîtrisé depuis plusieurs décennies.