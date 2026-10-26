MONDE États-Unis

Obama entre en campagne pour les midterms et accuse Trump d’avoir déclenché une guerre « inutile » en Iran

Par

1 minute de lecture

L’ancien président Barack Obama s’est engagé dans la campagne des élections de mi-mandat en faveur des candidats démocrates. Lors d’un meeting dans l’Ohio, il a vivement critiqué Donald Trump, l’accusant d’avoir entraîné les États-Unis dans un conflit armé qu’il juge sans justification en Iran.

Barack Obama a repris du service sur le terrain électoral. L’ancien locataire de la Maison-Blanche s’est exprimé lors d’un rassemblement dans l’Ohio, à l’occasion de la campagne pour les élections législatives de mi-mandat prévues en 2026, apportant son soutien aux candidats du Parti démocrate.

Devant ses partisans, Obama a directement mis en cause le bilan de Donald Trump sur la scène internationale, en l’accusant d’avoir déclenché une guerre qu’il qualifie d’« inutile » en Iran. Cette prise de position tranchée illustre la volonté des démocrates de faire de la politique étrangère de l’administration Trump un argument central de leur campagne à l’approche du scrutin.

La mobilisation de l’ancien président témoigne de l’enjeu que représentent ces midterms pour les deux partis, dans un contexte de conflit américano-iranien dont les répercussions dépassent largement les frontières des États-Unis.

Partager cet article

La rédaction d’Entrevue

Publié sous la responsabilité de la rédaction d’Entrevue, selon notre charte éditoriale. Nos journalistes peuvent s’appuyer sur des outils d’intelligence artificielle.

Découvrir la rédaction Signaler une erreur

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Réagir à l’article

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une