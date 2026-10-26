Barack Obama investit la campagne des élections de mi-mandat en soutenant les candidats démocrates, critiquant Donald Trump pour sa gestion de la politique étrangère. Lors d'un meeting en Ohio, il l'accuse d'avoir initié une guerre « inutile » en Iran, un thème central pour les démocrates à l'approche des élections.

L’ancien président Barack Obama s’est engagé dans la campagne des élections de mi-mandat en faveur des candidats démocrates. Lors d’un meeting dans l’Ohio, il a vivement critiqué Donald Trump, l’accusant d’avoir entraîné les États-Unis dans un conflit armé qu’il juge sans justification en Iran.

Barack Obama a repris du service sur le terrain électoral. L’ancien locataire de la Maison-Blanche s’est exprimé lors d’un rassemblement dans l’Ohio, à l’occasion de la campagne pour les élections législatives de mi-mandat prévues en 2026, apportant son soutien aux candidats du Parti démocrate.

Devant ses partisans, Obama a directement mis en cause le bilan de Donald Trump sur la scène internationale, en l’accusant d’avoir déclenché une guerre qu’il qualifie d’« inutile » en Iran. Cette prise de position tranchée illustre la volonté des démocrates de faire de la politique étrangère de l’administration Trump un argument central de leur campagne à l’approche du scrutin.

La mobilisation de l’ancien président témoigne de l’enjeu que représentent ces midterms pour les deux partis, dans un contexte de conflit américano-iranien dont les répercussions dépassent largement les frontières des États-Unis.