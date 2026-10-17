États-Unis : l’administration Kennedy veut lever les restrictions sur des médicaments peptidiques non éprouvés

Le secrétaire à la Santé, Robert F. Kennedy Jr., propose à la FDA de lever les restrictions sur des médicaments peptidiques non éprouvés, malgré l'avis défavorable de ses scientifiques. Cette politique permettrait à l'agence de ne pas agir contre les pharmacies commercialisant ces substances, suscitant des préoccupations sur leur sécurité.

Le secrétaire américain à la Santé Robert F. Kennedy Jr. pousse la Food and Drug Administration à assouplir les règles encadrant certains médicaments à base de peptides, dont l’innocuité et l’efficacité n’ont pas été établies selon les propres scientifiques de l’agence.

Une politique d’accès provisoire aux médicaments peptidiques a été soumise à l’examen de la Maison-Blanche par la Food and Drug Administration (FDA), l’agence fédérale américaine chargée de la sécurité sanitaire des médicaments et des aliments. L’existence de ce projet a été révélée par un avis de dépôt publié sur le site de l’Office of Management and Budget, l’organisme de supervision budgétaire et réglementaire de l’exécutif américain.

Selon des personnes proches du dossier, cette politique accorderait à la FDA un pouvoir dit de « discrétion d’application » sur certains peptides. Concrètement, l’agence pourrait choisir de ne pas faire appliquer les restrictions actuellement en vigueur sur ces substances et garantir aux pharmacies spécialisées qu’elles ne feront pas l’objet de poursuites si elles commencent à les fabriquer et à les commercialiser.

Les peptides concernés sont des molécules composées de courtes chaînes d’acides aminés, les éléments constitutifs des protéines. Certains sont présentés par leurs promoteurs comme capables d’améliorer les performances physiques, de favoriser la récupération musculaire ou d’agir sur le vieillissement. Ces substances sont particulièrement populaires au sein du mouvement « Make America Healthy Again », dont Kennedy est l’un des principaux animateurs.

Cette initiative intervient pourtant à rebours des conclusions des scientifiques de la FDA elle-même, qui ont estimé que ces médicaments n’avaient pas fait l’objet d’études suffisantes pour en établir la sécurité et l’efficacité, et qu’ils pourraient présenter des risques pour la santé des patients. Le département américain de la Santé et des Services sociaux, dont dépend la FDA, n’a pas répondu aux demandes de commentaires formulées à ce sujet.