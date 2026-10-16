États-Unis : un adolescent de 16 ans tue trois enfants et une enseignante dans une école primaire

Le 15 octobre, un adolescent de 16 ans ouvre le feu dans une école primaire à Bend, Oregon, tuant trois enfants et une enseignante, et blessant plusieurs autres. Neutralisé par un habitant, il soulève des questions sur la sécurité dans les établissements scolaires américains, déjà problématique face à la violence armée récurrente.

Une nouvelle fusillade meurtrière a frappé les États-Unis. Jeudi 15 octobre, un adolescent de 16 ans a ouvert le feu dans une école primaire de Bend, dans l’État de l’Oregon, tuant trois enfants âgés de 5, 8 et 11 ans ainsi qu’une enseignante. Deux autres personnes, un enfant de 7 ans et une professeure de 54 ans, ont été grièvement blessées et transportées à l’hôpital. L’attaque s’est déroulée dans l’établissement Silver Rail Elementary School, qui accueille environ 450 élèves. Selon les premières informations communiquées par la police locale, le suspect, originaire de la ville, a été abattu par un habitant qui l’avait poursuivi à l’intérieur du bâtiment. Ce nouveau drame a profondément bouleversé cette commune d’environ 100 000 habitants, généralement considérée comme paisible, et relancé les inquiétudes concernant la sécurité des établissements scolaires américains.

Les premiers appels aux services d’urgence ont été enregistrés à 12 h 59, heure locale, lorsqu’un automobiliste a signalé qu’un individu armé tirait en direction de son véhicule à proximité de l’école. Quelques instants plus tard, le tireur est parvenu à pénétrer dans l’établissement en visant les serrures des portes, pourtant verrouillées. Une fois à l’intérieur, il a ouvert le feu sur plusieurs personnes. D’après le chef de la police de Bend, Mike Krantz, un membre de la communauté locale, témoin du début de l’attaque, a suivi l’adolescent dans l’établissement avant de lui tirer dessus mortellement. Les premiers policiers sont arrivés sur place vers 13 h 02, soit environ trois minutes après le premier signalement. Ils ont alors sécurisé les lieux et procédé à la vérification des salles de classe. L’identité du suspect n’a pas été rendue publique et les enquêteurs cherchent encore à déterminer ses motivations ainsi que ses éventuels liens avec l’établissement.

Un nouveau drame qui relance le débat sur la sécurité des écoles américaines

Dans les heures qui ont suivi la fusillade, les familles ont été dirigées vers un centre de regroupement installé dans une église de Bend, où les autorités ont organisé les retrouvailles entre parents et enfants. Des élèves ont pu communiquer avec leurs proches pendant le confinement de l’établissement, notamment grâce à leurs montres connectées. Le responsable du district scolaire, Steven Cook, a exprimé sa profonde émotion face à une tragédie qui frappe directement toute la communauté éducative. La gouverneure de l’Oregon, Tina Kotek, a également salué l’intervention de l’habitant ayant neutralisé le tireur, estimant que son action avait pu empêcher d’autres victimes. Les cours ont été suspendus vendredi 16 octobre dans les écoles du district de Bend-La Pine, afin de permettre aux familles, aux élèves et aux enseignants de commencer à surmonter le choc. Des dispositifs de soutien psychologique doivent également être mis en place pour accompagner les personnes touchées.

Cette attaque intervient dans un pays où les violences par armes à feu dans les établissements scolaires constituent un problème persistant. Selon la base de données K-12 School Shooting Database, 235 incidents impliquant des tirs dans des écoles ont été recensés en 2025, et au moins 140 depuis le début de l’année 2026. Ces statistiques regroupent toutefois des situations très différentes et ne correspondent pas toutes à des fusillades ayant fait des victimes. Le drame de Bend soulève particulièrement la question de la protection des écoles primaires, puisque l’assaillant a réussi à franchir des accès sécurisés en utilisant son arme. Il illustre également la rapidité avec laquelle une attaque peut se dérouler, malgré une intervention policière en quelques minutes. Si les circonstances exactes restent à établir, les enquêteurs devront notamment déterminer comment cet adolescent s’est procuré son arme et ce qui l’a conduit à s’en prendre à des enfants. Pour les habitants de Bend, l’urgence demeure désormais le soutien aux familles endeuillées et aux blessés, tandis que cette nouvelle tragédie vient allonger la liste des violences meurtrières survenues dans les établissements scolaires américains.