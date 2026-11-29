Un séisme de magnitude 5 a secoué Los Angeles le 28 novembre, sans faire de victime ni de dégât majeur. Les infrastructures ont été inspectées par les pompiers, tandis qu'un avion a dû interrompre son atterrissage. Les autorités restent vigilantes face à d’éventuelles répliques dans cette région sismiquement active.

Un tremblement de terre de magnitude 5 a frappé le sud de la Californie samedi 28 novembre. Ressentie dans une grande partie de l’agglomération de Los Angeles, la secousse a entraîné la mobilisation des services de secours, sans provoquer de blessé ni de dégât majeur selon les premières constatations.

Le séisme s’est produit aux alentours de 9h30, heure locale, au large de Manhattan Beach, dans le comté de Los Angeles. Les secousses ont été ressenties dans plusieurs communes du sud de la Californie, suscitant l’inquiétude de nombreux habitants. Plusieurs répliques ont ensuite été enregistrées, tandis que les autorités locales ont immédiatement déclenché leurs procédures de sécurité.

Les pompiers de Los Angeles ont mobilisé les équipes de 106 casernes afin d’inspecter les infrastructures et les bâtiments susceptibles d’avoir été endommagés. Les premières opérations de reconnaissance n’ont révélé aucun dégât significatif ni aucune victime. La maire de Los Angeles, Karen Bass, a néanmoins appelé la population à rester vigilante face au risque de nouvelles secousses.

Un avion contraint d’interrompre son atterrissage

Le tremblement de terre a également perturbé les opérations à l’aéroport international de Los Angeles. Un avion de ligne, qui s’apprêtait à atterrir, a été contraint de remettre les gaz sur instruction des contrôleurs aériens. Des bris de vitres ont également été signalés dans l’enceinte de l’aéroport, tandis qu’un dispositif de sécurité s’est déclenché dans une raffinerie située à proximité.

Située dans une région caractérisée par une importante activité tectonique, la Californie est régulièrement confrontée à des tremblements de terre. Les autorités rappellent que des répliques peuvent survenir plusieurs heures, voire plusieurs jours après la secousse initiale. Aucune alerte au tsunami n’a toutefois été émise à la suite de cet événement.