Mercredi, les grandes valeurs technologiques, notamment Nvidia, Amazon et Microsoft, ont chuté sur Wall Street, en raison de doutes croissants concernant la rentabilité de leurs investissements en intelligence artificielle. Les tensions autour de la régulation accrue des entreprises d'IA et les fluctuations de Nvidia accentuent cette nervosité sur le marché, malgré des perspectives optimistes à long terme.

Les grandes valeurs technologiques américaines ont de nouveau reculé mercredi, plombées par les interrogations croissantes sur la rentabilité des investissements massifs dans l’intelligence artificielle. Nvidia, Amazon et Microsoft ont terminé la séance dans le rouge.

La nervosité des investisseurs autour de l’intelligence artificielle ne faiblit pas. Mercredi, les trois principaux indices boursiers américains ont clôturé en baisse, le Nasdaq, à dominante technologique, cédant 0,6 %. Nvidia a terminé la journée en recul de 3,4 %, après avoir perdu jusqu’à 8 % en début de séance, prolongeant ainsi le mouvement de repli entamé la veille.

Le fabricant de puces, dont la capitalisation boursière fait de lui le premier acteur mondial dans la course à l’IA, traverse une période de forte turbulence. La révélation des aventures extraconjugales de son directeur général, Jensen Huang, puis sa démission suivie d’une réintégration rapide, ont provoqué des fluctuations erratiques du titre. Le rebond temporaire observé après son retour à la tête de l’entreprise n’a pas résisté à la pression générale du marché. Compte tenu du rôle central de Nvidia comme fournisseur et financeur de nombreuses sociétés impliquées dans le déploiement de l’IA, ses difficultés se répercutent sur l’ensemble du secteur.

Amazon a perdu un peu plus de 3 %, tandis que Tesla et Microsoft ont également terminé en territoire négatif. Meta et SpaceX ont en revanche réussi à tirer leur épingle du jeu, finissant la séance en hausse. Les titres d’Anthropic, introduits en Bourse la semaine dernière à 83 dollars, continuent de s’échanger en dessous de ce prix de référence.

Plusieurs facteurs alimentent cette défiance. Les élections de mi-mandat américaines ont vu les démocrates engranger des gains significatifs, or nombre d’entre eux ont fait campagne pour un encadrement plus strict des entreprises d’IA, voire un moratoire sur la construction de nouveaux centres de données. Cette perspective inquiète les marchés, habitués à une régulation relativement souple du secteur.

La question fondamentale de la rentabilité reste posée. « On a l’impression que ces entreprises cherchent à se surpasser mutuellement sur les montants dépensés, mais encore faut-il démontrer que cela en vaut la peine, et c’est là que Wall Street dit qu’elle n’en sait rien », a résumé Todd Schoenberger, directeur des investissements chez CrossCheck Management.

La banque Goldman Sachs anticipe pourtant que les investissements mondiaux dans l’IA dépasseront mille milliards de dollars en 2026 et que la technologie restera le « principal moteur de la croissance de l’investissement des entreprises » l’année prochaine. Un optimisme à long terme qui peine pour l’heure à rassurer des marchés également préoccupés par l’annonce, mercredi, d’une nouvelle salve de droits de douane décidée par l’administration Trump dans le cadre de sa politique commerciale.

Les échanges reprendront vendredi pour une séance écourtée, après la fermeture des marchés jeudi à l’occasion de Thanksgiving.

Sources citées dans l’article Goldman Sachs