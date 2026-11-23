Nvidia : Jensen Huang réintégré à la tête du groupe malgré ses liaisons et les soupçons d’espionnage chinois, sous la pression de Donald Trump

Jensen Huang est réintégré à son poste de PDG de Nvidia après une démission due à des accusations de liaison et d'espionnage. Cette décision, soutenue par Donald Trump et Elon Musk, intervient malgré les enquêtes en cours sur les soupçons d'espionnage, alors que l'action de Nvidia bondit de plus de 25%.

Onze jours après sa démission sur fond de scandale sexuel et de soupçons d’espionnage au profit de la Chine, Jensen Huang retrouve son poste de PDG de Nvidia. Le géant américain des semi-conducteurs a annoncé ce lundi 23 novembre sa réintégration avec effet immédiat. Ce retour intervient après une campagne de soutien menée notamment par Donald Trump et Elon Musk, alors que le conseil d’administration avait pourtant exclu cette possibilité quelques jours auparavant.

Un revirement total du conseil d’administration

Le 17 novembre, Harvey Jones, président du conseil d’administration de Nvidia, avait annoncé que les administrateurs avaient accepté à l’unanimité la démission de Jensen Huang et n’envisageaient pas de le réintégrer. Six jours plus tard, le conseil change radicalement de position et rappelle le cofondateur de l’entreprise.

Dans sa déclaration de lundi, Harvey Jones affirme : « Le conseil estime que Jensen est la bonne personne pour diriger Nvidia et que sa réintégration sert les intérêts de nos actionnaires, de nos employés, de nos partenaires et de nos clients. »

Les administrateurs expliquent également être satisfaits de la franchise et des capacités de direction de Jensen Huang. Après avoir recueilli l’avis de hauts responsables du gouvernement américain, ils considèrent que son retour ne présente pas de risque pour la sécurité nationale.

Donald Trump et Elon Musk ont réclamé son retour

Le président américain Donald Trump a personnellement fait pression pour obtenir la réintégration du dirigeant. Dimanche, sur Truth Social, il avait déclaré : « J’espère que le conseil d’administration de Nvidia réembauchera Jensen Huang. Ce serait la meilleure chose pour l’entreprise, et aussi pour les États-Unis. »

Elon Musk a également soutenu le retour du patron de Nvidia en signant une pétition baptisée Stand with Jensen. Celle-ci avait recueilli plus de 200 000 signatures lundi matin, dont celles de plusieurs dirigeants de la Silicon Valley et de milliers de personnes se présentant comme salariés du groupe.

Jensen Huang avait lui-même fait savoir le 17 novembre qu’il accepterait de reprendre ses fonctions si le conseil d’administration le souhaitait.

Une démission provoquée par deux liaisons extraconjugales

Le 12 novembre, Jensen Huang avait démissionné de Nvidia après les révélations concernant ses relations extraconjugales et les soupçons d’espionnage chinois.

Le dirigeant de 63 ans avait reconnu avoir été infidèle à son épouse Lori, avec laquelle il est marié depuis plusieurs décennies.

La première affaire concerne Alice Huang, une femme d’affaires chinoise liée à Megaspeed International, une société basée à Singapour et cliente de Nvidia. Les autorités américaines la soupçonnent d’avoir travaillé pour les services de renseignement chinois. Pékin rejette ces accusations, et aucune conclusion publique n’établit que Jensen Huang aurait volontairement transmis des informations confidentielles à la Chine.

Une seconde liaison présumée avec Kimberly Powell, vice-présidente de Nvidia chargée du secteur de la santé, avait aggravé la crise. Cette relation avait soulevé des interrogations concernant les règles internes de l’entreprise et les éventuels conflits d’intérêts.

Ces révélations avaient conduit à l’ouverture d’une enquête indépendante sur les soupçons d’espionnage entourant le dirigeant.

L’action Nvidia bondit de plus de 25% avant l’ouverture de Wall Street

Les marchés financiers ont immédiatement réagi à l’annonce du retour de Jensen Huang. L’action Nvidia a progressé de plus de 25% dans les échanges précédant l’ouverture de Wall Street, lundi.

Le groupe avait subi une importante chute boursière depuis le début du scandale. Vendredi, son titre avait terminé autour de 125,5 dollars, soit près de 48% sous son record historique du 6 octobre.

Colette Kress, qui avait assuré la direction générale par intérim après le départ de Jensen Huang, retrouve ses fonctions de directrice financière.

Les soupçons d’espionnage et les investigations restent d’actualité

La réintégration de Jensen Huang ne signifie pas que les investigations concernant les soupçons d’espionnage et les éventuels contournements des restrictions américaines sur les exportations de processeurs sont terminées.

Le dirigeant doit notamment être entendu à huis clos le 1er décembre par trois commissions de la Chambre des représentants. Les parlementaires cherchent à déterminer si des technologies sensibles de Nvidia ont pu être détournées vers des entreprises chinoises.

Cette affaire a également provoqué des tensions politiques autour de Donald Trump et de la politique américaine envers la Chine.

Une audition publique de Jensen Huang devant la commission bancaire du Sénat américain est également prévue, mais sa date n’a pas encore été fixée.

Pour l’heure, Jensen Huang retrouve les commandes de l’entreprise qu’il a cofondée en 1993, tandis que les investigations liées aux révélations ayant provoqué sa démission n’ont pas fait l’objet d’une annonce officielle de clôture.