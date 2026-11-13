Microsoft présente des excuses après une panne internationale ayant touché des utilisateurs dans 74 pays, perturbant l'accès à ses services variés comme Outlook et Teams. Malgré l'ampleur, tous les clients n'ont pas été affectés. Les détails sur la durée et l'origine de l'incident demeurent flous.

Microsoft a présenté ses excuses ce vendredi après une panne informatique d’une ampleur internationale ayant affecté des utilisateurs dans 74 pays. Le géant américain de l’informatique s’est déclaré « profondément désolé » pour les perturbations provoquées par cet incident, qui a entraîné des difficultés d’accès à certains de ses services. L’entreprise a reconnu les désagréments subis par ses clients, dans un contexte où ses outils numériques sont utilisés quotidiennement par des millions de particuliers et de professionnels.

Une panne informatique signalée dans 74 pays

L’incident a touché des utilisateurs répartis dans 74 pays, donnant à cette panne une dimension mondiale. Des difficultés de connexion et d’accès aux services Microsoft ont été signalées, perturbant les activités des personnes et des organisations dépendantes de ses solutions informatiques.

Microsoft fournit notamment des services de messagerie, de stockage en ligne, de collaboration professionnelle et d’hébergement informatique. Une interruption de ces outils peut empêcher les utilisateurs d’accéder à leurs documents, de consulter leurs courriels ou de travailler normalement.

L’étendue géographique de l’incident ne signifie toutefois pas que tous les utilisateurs de Microsoft dans les 74 pays concernés ont été privés de service. Le nombre exact de personnes affectées n’a pas été établi dans les informations disponibles.

Microsoft se dit « profondément désolé »

Face aux perturbations, Microsoft a présenté des excuses publiques. L’entreprise s’est déclarée « profondément désolée », reconnaissant les difficultés rencontrées par ses utilisateurs.

Cette réaction témoigne de l’importance des perturbations signalées à l’échelle internationale. Pour les entreprises qui utilisent les services Microsoft dans leur fonctionnement quotidien, une indisponibilité peut notamment compliquer les échanges internes, l’accès aux fichiers et l’utilisation des applications professionnelles.

Les informations disponibles ne permettent cependant pas encore de préciser la durée totale de la panne, son origine technique ou les éventuelles conséquences financières pour les clients concernés.

Des services numériques dont dépendent des millions d’utilisateurs

Microsoft occupe une place centrale dans l’informatique mondiale grâce à Windows, Microsoft 365, Outlook, Teams, OneDrive et sa plateforme de cloud Azure. Ces différents produits équipent des particuliers, des administrations et des entreprises de toutes tailles.

Cette dépendance aux grandes infrastructures numériques rend les interruptions de service particulièrement sensibles. Une panne touchant des systèmes mutualisés peut affecter simultanément des utilisateurs situés dans plusieurs pays, même lorsqu’ils ne travaillent pas pour les mêmes organisations.

Il reste néanmoins nécessaire de distinguer les services effectivement concernés par cet incident de l’ensemble des produits commercialisés par Microsoft. Aucun élément disponible ne permet d’affirmer que toutes ses plateformes ont été affectées.

À ce stade, les circonstances exactes de la panne restent à préciser.