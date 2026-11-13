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Panne massive chez Microsoft : Outlook, Teams et Copilot paralysés aux États-Unis

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Panne massive chez Microsoft : Outlook, Teams et Copilot paralysés aux États-Unis
Panne massive chez Microsoft : Outlook, Teams et Copilot paralysés aux États-Unis

Le géant américain du logiciel a subi jeudi une vaste panne touchant sa suite Microsoft 365, privant plus de 130 000 utilisateurs d’accès à leurs messageries et outils de travail. Les répercussions se sont étendues jusqu’aux systèmes des entreprises d’intelligence artificielle OpenAI et Anthropic.

C’est un jeudi de perturbations majeures qu’ont vécu des centaines de milliers d’utilisateurs américains de Microsoft. La suite bureautique 365, qui regroupe notamment la messagerie Outlook, l’application de communication Teams et l’assistant d’intelligence artificielle Copilot, a connu des défaillances généralisées dans l’après-midi, paralysant aussi bien des particuliers que des entreprises.

Peu après 19 heures (heure de Paris), le site spécialisé dans le suivi des pannes Downdetector recensait quelque 130 000 signalements d’incidents sur Outlook. Les témoignages des utilisateurs variaient : certains ne parvenaient plus à envoyer ni à recevoir de courriels, d’autres se trouvaient dans l’impossibilité totale d’accéder à leur messagerie. Le phénomène semblait toutefois s’atténuer légèrement en fin d’après-midi, heure locale.

Microsoft a reconnu publiquement la situation sur le réseau social X, indiquant que des utilisateurs « rencontraient des difficultés pour accéder aux boîtes aux lettres Exchange en ligne via plusieurs méthodes de connexion dans les Amériques ». Le groupe a précisé qu’une partie de son infrastructure subissait une « charge élevée », probablement à l’origine des erreurs de connectivité constatées. « Nous explorons activement toutes les pistes pour réduire l’impact », a ajouté la société.

Les perturbations ne se sont pas limitées aux seuls services de Microsoft. Les connecteurs Microsoft 365 utilisés par les sociétés d’intelligence artificielle OpenAI et Anthropic ont également été affectés, ces dernières signalant que leurs outils ne fonctionnaient pas normalement. Un rappel de la dépendance croissante de l’écosystème technologique mondial aux infrastructures des grands acteurs du cloud.

Concernant Teams, Microsoft avait annoncé en début de journée avoir « rétabli avec succès » l’accès à l’application après des signalements de pannes émanant d’utilisateurs nord-américains. La messagerie Outlook restait quant à elle au cœur des difficultés persistantes.

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