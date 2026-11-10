Anthropic lance les modèles Claude Fable 5.2 et Claude Mythos 5.2, destinés à des tâches complexes, avec Fable accessible au grand public et Mythos réservé aux organisations vérifiées. Ces modèles améliorent le raisonnement et la programmation, tout en soulevant des préoccupations sur les utilisations à risque. L'évolution de l'IA se concentre désormais sur des missions techniques plus longues.

L’entreprise américaine Anthropic a annoncé lundi 9 novembre 2026 le lancement de Claude Fable 5.2 et Claude Mythos 5.2, deux modèles d’intelligence artificielle destinés aux tâches techniques les plus complexes. Si le premier est accessible à un large public, le second reste réservé à des organisations vérifiées, notamment dans les domaines de la cybersécurité et de la recherche biologique.

La compétition entre les principaux développeurs d’intelligence artificielle franchit une nouvelle étape. Anthropic a présenté deux versions améliorées de ses modèles Claude, conçues pour renforcer les capacités de raisonnement, de programmation et de traitement de problèmes scientifiques. Selon l’entreprise, les nouveaux systèmes enregistrent des progrès dans la compréhension de projets techniques complexes et dans l’exécution de tâches nécessitant plusieurs étapes de réflexion. Leurs capacités concernent notamment le développement logiciel, l’analyse scientifique et certains travaux d’ingénierie. Anthropic met également en avant des résultats obtenus lors d’évaluations internes, qui devront être examinés indépendamment pour mesurer leur portée réelle.

Claude Fable 5.2 et Claude Mythos 5.2 reposent sur un même modèle fondamental, mais diffèrent par leurs mécanismes de protection et leurs conditions d’accès. Fable intègre des restrictions renforcées destinées à limiter les utilisations dangereuses dans les domaines de la cybersécurité et de la biologie. Cette configuration permet à Anthropic de le rendre accessible à un public plus large, notamment par l’intermédiaire de son interface Claude et de services professionnels comme Amazon Web Services, Google Cloud et Microsoft Azure. Mythos conserve certaines capacités spécialisées supplémentaires et nécessite une vérification préalable des organisations qui souhaitent l’utiliser.

Des capacités sensibles sous contrôle

Cette distinction illustre les préoccupations croissantes des entreprises d’intelligence artificielle concernant les usages à risque de leurs technologies. Des modèles capables d’analyser des systèmes informatiques complexes peuvent contribuer à détecter des failles de sécurité, mais certaines de leurs capacités pourraient également être détournées pour faciliter des cyberattaques. De la même manière, les applications à la recherche biologique soulèvent des questions particulières lorsque les outils deviennent suffisamment puissants pour assister des travaux très spécialisés. Anthropic a donc choisi de réserver Mythos à des programmes de vérification destinés aux professionnels autorisés.

Au-delà de ces enjeux de sécurité, les deux nouveaux modèles témoignent de la transformation du marché de l’intelligence artificielle. Les entreprises ne cherchent plus seulement à produire des assistants capables de répondre à des questions générales, mais développent des outils destinés à exécuter des missions longues et techniques. Fable 5.2 et Mythos 5.2 disposent notamment d’une fenêtre de contexte pouvant atteindre un million de tokens, permettant de traiter des volumes importants d’informations dans une même session. Cette évolution pourrait intéresser les entreprises industrielles, les laboratoires et les développeurs, tout en renforçant le débat sur la sécurité et la régulation des modèles les plus avancés.