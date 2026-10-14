Intelligence artificielle : Giorgia Meloni veut déposer sa voix comme une marque pour contrer les deepfakes

Giorgia Meloni, présidente du Conseil italien, dépose une demande pour enregistrer sa voix comme marque afin de lutter contre les deepfakes. Cette démarche vise à renforcer la protection juridique de son identité sonore face aux imitations numériques. Elle ouvre des débats sur la nécessité d'une législation adaptée à ces nouvelles technologies.

La présidente du Conseil italien Giorgia Meloni a engagé une démarche originale pour lutter contre les imitations numériques de sa voix. Début octobre 2026, la dirigeante italienne a déposé une demande auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle afin de faire enregistrer sa voix comme une marque. Cette initiative intervient alors que les technologies d’intelligence artificielle permettent désormais de reproduire de manière très convaincante les voix de personnalités publiques. Giorgia Meloni a elle-même été confrontée à plusieurs montages numériques utilisant son apparence ou ses caractéristiques vocales pour lui attribuer des déclarations fictives.

Le dossier présenté aux autorités européennes comprend notamment un court enregistrement dans lequel la responsable politique répète son identité. La procédure est encore en cours d’examen et ne constitue donc pas une reconnaissance définitive de droits exclusifs sur sa voix. Son objectif consiste à renforcer les possibilités de contestation juridique contre certaines utilisations non autorisées. L’enregistrement d’une marque pourrait offrir un instrument supplémentaire pour signaler ou poursuivre des détournements, selon les circonstances et le droit applicable. Cette stratégie représente une démarche inhabituelle pour une dirigeante politique de premier plan.

La protection des voix devient un nouvel enjeu numérique

Les deepfakes audio constituent une difficulté croissante pour les responsables politiques, les entreprises et les médias. Grâce à quelques secondes d’enregistrement, certains systèmes peuvent produire des contenus vocaux artificiels donnant l’impression qu’une personnalité a prononcé des propos qu’elle n’a jamais tenus. Ces procédés peuvent être utilisés pour diffuser de fausses informations, réaliser des escroqueries ou tromper le public pendant des périodes électorales. Les plateformes numériques cherchent à développer des mécanismes de détection, mais les technologies de synthèse vocale progressent rapidement et compliquent l’identification de certains contenus manipulés.

La démarche de Giorgia Meloni souligne les interrogations juridiques autour de la protection de l’identité sonore. Si les droits à l’image et à la personnalité sont déjà reconnus sous différentes formes, l’utilisation commerciale ou politique des voix artificielles pose des problèmes nouveaux. Le dépôt d’une marque ne permettra pas nécessairement d’interdire toute imitation, notamment dans les domaines protégés par la liberté d’expression ou la satire. Il pourrait néanmoins contribuer à faire évoluer les pratiques de protection et de signalement. Cette initiative illustre la recherche de nouveaux outils juridiques face à une technologie dont les usages dépassent désormais largement le monde du divertissement.